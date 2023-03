“Ese FEP (de 2019) fue el inicio de todo”: Ha$lopablito

Hace cuatro años Ha$lopablito ofreció una de las presentaciones más memorables de los artistas locales en el Festival Estéreo Picnic -FEP-. El bogotano, estandarte del sello Changua Boys, regresa a la tarima donde brilló en 2019.

Con un amplio terreno recorrido en festivales a nivel nacional y global, espera poner el trap de nuevo en la órbita capitalina. En el último FEP, su performance se destacó por la temática que tuvo con tarjetas de Transmilenio para sus asistentes. Ahora vuelve con una propuesta igual o más bogotana.

Tras la consolidación de Es el puto sueño como su disco debut, el rapero dio un viraje radical a sus inicios con el rap que muestra en Back to lo básico.

Ha$lopablito se estará presentando en el escenario Flamin Hot a las 6:30 de la tarde del jueves 23 de marzo en el FEP. Antes de su show, el artista dio detalles de su espectáculo en el festival.

¿Cómo analiza el cambio del Ha$lopablito del primer FEP a este que se presenta el jueves?

Ya son cuatro años desde esa presentación. Han pasado muchas cosas, ese FEP fue el inicio de todo. Fue el ‘peak’ de empezar a hacer música, a tocar y se encerraba esa gran consolidación como artista en tocar para esa tarima. Fue un show muy loco porque el baterista Daniel Parra, el mejor amigo de Hykimon -mi DJ-, me dijo 15 días antes del espectáculo me dijo que teníamos que meterlo (a Hykimon). Le pregunté que si estaba seguro porque estábamos muy encima y me dijo que sí. Nos montamos con él, sacamos el show en menos de dos semanas y superó las expectativas de todos. Por eso, ahora es el susto de superar lo que ya hicimos y por eso nos escalamos tanto y tenemos un show de locos.

En el pasado hubo tarjetas de Transmilenio, ¿Qué hay de especial en este performance?

Así sapeando, porque esto nadie lo sabe, para este show nos va a patrocinar almacenes Only, que es lo más rolo del mundo. Va a haber toda una escenografía del Only, unos souvenires que se irán lanzando en el show. La idea es ambientar toda la tarima en ese almacén.

La diferencia entre Es el puto sueño y Back to lo básico es muy amplia ¿Por qué le apostó a ese cambio? ¿Qué más inquietudes artísticas tiene ahora?

Ese primer álbum era el acercamiento a lo que más me gusta y se me facilita hacer que es el trap. Pero Back to lo básico fue porque yo crecí escuchando rap toda la vida y también quiero hacer rap. Creo que ya he mejorado y pulido suficiente mis ‘skills’ (habilidades) para poder hacer un rap chimba y ahí salió Back to lo básico. Este año va a salir un álbum ahorita en abril o mayo y va a salir otro más adelante en el año. Ya sé cuáles son mis fortalezas, cuál es mi zona de confort y vamos a hacer lo que se nos dé la gana.

¿Por qué hubo tanto espacio entre los álbumes?

Tocamos en FEP y todo ese 2019 fue así: tocamos en Sonar Barcelona, en México, le abrimos a Fito en Ecuador tuvimos fechas de acá, en 2020 tuvimos Boiler Room, La Solar en Medellín y al mes todo se fue a la mierda con el COVID. Estábamos concentrados en tocar, entonces tampoco había música lista en ese momento para sacar y desbararnos. También aproveché esa pausa para meterle de todo el amor a lo siguiente con toda la paciencia y por los temas pandémicos hizo que todo fuera más difícil logísticamente. Por eso fue la pausa, ya después cuando lo tenía hicimos una estrategia y por eso nos esperamos un poquito. Pero ahora lo que hay es música guardada.

