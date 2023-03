“Gracias por tenernos”: Paramore agradece a Bogotá

Con su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, Paramore culminó con su gira en Sudamérica. Fueron más de 10 años para que la banda insignia de la subcultura emo regresara al país.

Durante la presentación, la banda interactuó con el público, e incluso algunos fanáticos pudieron subir a la tarima. Ellos venían en el marco de la gira por su reciente disco, This Is Why.

“Bogotá, gracias por tenernos. Sudamérica, hasta la próxima”, escribió la banda por intermedio de sus redes sociales después de presentarse.

Paramore cumplió el sueño de una generación a la que le debía cierta retribución por el impacto que tuvieron en ella. Estuvieron -además de Colombia– en Brasil, Perú, Argentina y Chile.

Le puede interesar: Willow, otra cantante más que se baja del FEP

*Foto: Twitter @Paramore