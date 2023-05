Karol G y Goyo vivieron su sueño de adolescente con Alicia Keys

Este jueves 11 de mayo Bogotá tuvo uno de los mejores conciertos del año con Alicia Keys en el Movistar Arena. Con ella, Karol G y Goyo cumplieron un sueño al compartir tarima con la cantante.

A primera hora, Goyo fue la encargada de abrir el espectáculo y ser el preludio del show de Alicia Keys. La estadounidense interpretó grandes éxitos como No One, Fallin, If Ain’t Got You o Girl on Fire, entre otras.

Cuando llegó el momento de cantar No One, Karol G hizo su aparición en el escenario y cantó la canción junto a Alicia Keys junto a las más de siete mil personas presentes.

KAROL G Y ALICIA KEYS CANTANDO JUNTAS EN BOGOTÁAAAA pic.twitter.com/ve544cM9wW — fidelito (@Roa_dice) May 12, 2023

Este era el primer concierto que Alicia Keys daba en Colombia. “Mucho amor para Goyo por brillar esta noche en Bogotá”, dijo Keys en su cuenta de Instagram.

Le puede interesar: Swedish House Mafia confirma show en Bogotá

*Foto: Twitter @AliciaKeys