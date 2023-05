Kreator y Testament cerraron el Bogotá Metal Fest

El Bogotá Metal Fest tuvo su cierra en su cuarta noche con la presentación de Testament. Cientos disfrutaron de éxitos como Practice What You Preach y Into the Pit..

Por otra parte, Kreator subió la temperatura aún más con su ‘setlist’ de alta energía. La banda alemana liderada por Mille Petrozza presentó su álbum Gods of Violence, así como algunas de sus canciones emblemáticas como Phobia y Pleasure to Kill.

Fueron cuatro jornadas en el teatro Royal Center donde se reunieron más de 10 mil personas en uno de los grandes eventos de metal en Colombia. Bogotá, además de la capital del país, demuestra por qué quiere ser una de las capitales del trash metal en la región.

*Foto: Cortesía Andrés Cárdenas/Cima Estudio