La banda The Rasmus incluyó a Bogotá en su gira

Después de que en septiembre del año pasado lanzaran su décimo álbum –Rise– The Rasmus se presentará en Bogotá para el próximo 14 de mayo.

El Teatro Royal Center será el recinto en el que la banda finlandesa estará ofreciendo su espectáculo en el marco de la gira Live and Never Die ´22.

En Rise, la banda de rock alternativo reflexionó sobre la depresión y las sensaciones que les dejó el confinamiento por la pandemia del Covid-19. “Tiene un mensaje positivo, que es no rendirse sin importar lo duro que te trate la vida”, señaló la banda en aquel entonces.

A principios de los 2000, la banda integrada por Lauri, Emilia, Eero y Jarno, alcanzó los primeros lugares de las listas de música, gracias a canciones como Guilty, No shadows e In the shadows.

The Rasmus es ícono del rock gótico que conquistó a miles de adolescentes durante principios de los 2000 representando a toda una generación, ahora llega a Bogotá con un nuevo repertorio para 2700 personas.

Las entradas tienen un valor de 172 mil pesos en general y 253 mil pesos en platea. Se pueden conseguir a través de eTicketaBlanca.

*Foto: Cortesía