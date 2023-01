La crítica pone a ‘The Last of Us’ en un pedestal

Este domingo por la noche se estrenó a nivel global el primer episodio de The Last of Us, la nueva serie de HBO Max, que promete ser una de las más importantes del año.

La crítica ha puesto a la serie en un lugar más privilegiado que otras grandes como La Casa del Dragón o Euphoria, éxitos también de la plataforma de series y películas por ‘streaming’.

En Metacritic, The Last of Us completa un promedio de 84 sobre 100 entre 36 reseñas, un éxito prematuro. Por otro lado, en Rotten Tomatoes el promedio de recomendación en los medios de comunicación es de 99 %, mientras que en los usuarios es de 96 %.

The Last of Us es una serie creada por Craig Mazin y Neil Druckman que se basa en el videojuego homónimo creado por Naughty Dog. Entre su elenco principal están el chileno-estadounidense Pedro Pascal, la inglesa Bella Ramsey y el estadounidense Gabriel Luna. Por ahora se prevén tres episodios que se irán emitiendo durante cada domingo.

*Foto: @HBO