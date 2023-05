‘La Perra’, cortometraje que representa a Colombia en Cannes

La bogotana Carla Melo logró que su cortometraje La Perra entrara en la competencia de la Palma de Oro en la categoría de Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Cannes.

Fue elegido entre 4.288 cortometrajes postulados al festival. La Perra es la única obra colombiana presente en la edición 76 del Festival de Cannes. Adicionalmente Melo se convirtió en la primera mujer colombiana que hace parte de la competencia oficial.

“Ser hija, ser madre, ser perra. Volverse mujer”, es la descripción de la sinopsis de este trabajo animado que explora la exploración alrededor del cuerpo y la feminidad. El concepto del cortometraje viene de una perra que su mamá le regaló a los once años mientras sobrellevaba la separación de sus padres.

“Hacia esa misma época, empecé a desarrollarme y me sentía muy mal en mi cuerpo. Empecé a salir mucho en las noches y a tener novios, buscando una seguridad que no tenía en casa, una especie de aprobación a través de la mirada del otro… claramente, no la encontré. Me sentía cada vez más insegura, llena de culpa, con miedo y viviendo acosos que creía normales”, señala Melo.

Carla Melo es graduada de la Universidad Javeriana de Bogotá y del Programa de Cine de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires y su cortometraje recibió el estímulo de Idartes y Proimágenes.

*Foto: Cortesía