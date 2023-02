Lamb of God se suma al Metal Fest de Bogotá

El próximo 25 de abril el Royal Center de Bogotá acogerá el espectáculo de Lamb of God. La banda estará de gira en el marco de la presentación de su noveno disco, Omens.

Lamb of God es una de las bandas más destacadas del nu metal estadounidense. El surgimiento de la banda se dio a finales de los 90 con New American Gospel con una etapa previa en la que se llamaron Burn the Priest.

El ‘groove metal’ y las voces guturales son parte del sello de la banda, cuya alineación en Colombia con el festival Metal Fest tendrá a D. Randall Blythe en la voz, Mark Morton y Whillie Adler en los riffs, el bajo de John Campbell y la batería de Art Cruz.

“El trabajo entre nosotros nunca ha sido tan bueno”, explica el guitarrista Mark Morton. “Puedes verlo en nuestras presentaciones en vivo y si te quedas por cinco minutos a nuestro lado, puedes sentirlo”.

Boletería

Bancos Aval y dale! anunciaron la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 14 de febrero al 17 de febrero en Eticketablanca. De ahí en adelante habrá venta para público general.

