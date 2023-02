Lo que Prime Video estrena en febrero

Prime Video continúa consolidando su crecimiento en el ‘streaming’ después del éxito de la serie Lord of The Rings y para febrero trae nuevas producciones.

6 de febrero

Casando a Mi Ex: Mariana cree que las bodas son una farsa, aunque se dedique a planearlas. Cuando Luis, su novio, le propone matrimonio, ella se niega rotundamente. Para fingir que la ruptura no le dolió, decide organizar la boda de su ahora ex. Lo que ella no sabe es que Luis se casa solo para vengarse de ella. Los dos lucharán sin pensar que el amor que sienten el uno por el otro no se ha desvanecido.

9 de febrero

Farzi: Sunny, un brillante artista poco conocido, se ve envuelto en el arriesgado mundo de la falsificación cuando crea el billete falso perfecto. Michael, un fiero y poco ortodoxo oficial, quiere librar al país de la amenaza de la falsificación. Ambos se unirán en esta emocionante carrera del gato y el ratón donde perder no es una opción.

10 de febrero

Somebody I Used to Know: En un viaje a su ciudad natal, la adicta al trabajo Ally se encuentra con su ex Sean y comienza a cuestionar todo sobre la persona en la que se ha convertido. Las cosas solo se vuelven más confusas cuando conoce a Cassidy, una chica del pueblo quien le recuerda a la persona que solía ser. Protagonizada por Alison Brie (Community, Mad Men), Jay Ellis y Kiersey Clemons.

17 de febrero

La Cabeza de Joaquín Murrieta: Esta historia se sitúa en la nueva frontera entre México y Estados Unidos en 1851, en un periodo impulsado por la avaricia y la xenofobia. Sigue las aventuras de Joaquín Murrieta, una legendaria figura también conocida como el Robin Hood mexicano, y Joaquín Carrillo. Ambos se encuentran en medio de un violento malentendido, pero se unen para enfrentar a un enemigo en común, Harry Love.

Carnival Row Temporada 2: El detective humano Rycroft Philostrate y el hada Vignette Stonemoss terminan en una peligrosa aventura en un mundo victoriano de fantasía lleno de criaturas mitológicas, donde la paz de la ciudad se derrumba cuando una serie de asesinatos revelan a un monstruo inimaginable. Esta será la temporada final de la serie, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

24 de febrero

The Consultant: Es una retorcida serie de suspenso que explora la relación entre el jefe y el empleado. Cuando un nuevo consultor, Regus Patoff (Christoph Waltz), es contratado para mejorar el negocio de la empresa de juegos basados en la App “CompWare”, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en riesgo… incluyendo sus vidas.

Dr. Seuss Baking Challenge: Esta serie invita a los mejores pasteleros de Estados Unidos al mundo de Dr. Seuss. En cada episodio, los pasteleros enfrentarán el desafío de elaborar increíbles creaciones de dulces vinculadas a los amados personajes de Seuss como The Cat in the Hat y muchos otros. Las mejores creaciones serán seleccionadas según su sabor, creatividad e historia.

Sin embargo, Prime Video también contará con la inclusión de varias películas que tuvieron éxito en las salas de cine. A continuación más estrenos.

1 de febrero – Reminiscencia

3 de febrero – El Conjuro 3

3 de febrero – Joker

8 de febrero – Los Santos de la Mafia

10 de febrero – Space Jam: Una Nueva Era

15 de febrero – Los Infiltrados

15 de febrero – The Hangover Part II

15 de febrero – The Hangover Part III

15 de febrero – Sherlock Holmes: Juego de Sombras

15 de febrero – Pokémon: Detective Pikachu

