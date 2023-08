Maluma presentó ‘Don Juan’, su nuevo álbum de estudio

Maluma sigue imparable y este viernes estrenó de manera oficial su nuevo álbum Don Juan. Inspirado en personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond, el antioqueño da a conocer su nuevo alter ego después de la era de Papi Juancho.

Teniendo como base su característico reguetón, el artista también le apuesta a las fusiones con otros géneros como pop, salsa, electro, bachata, rap y tejano.

Entre las colaboraciones más notables, se destacan Marc Anthony, Don Omar, Carín León, Yandel, Jowell y Randy. En total son 19 canciones más seis ‘bonus tracks’ que conforman el disco.

Don Juan también tiene la producción ejecutiva de Jonathan Rivera y Giencarlos Rivera; producciones y composiciones de The Rudeboyz, Ivy Wonder, Nyal, Erick Ant, Cauty, Edgar Barrera, Casta, Lexus, Keityn, Romeo Santos, Feeldalove, Gordo, Ovy On The Drums, Sergio George, Marc Anthony, Vicente Barco, DJ Luian, Mambo Kings, y S2Kizzy.

Como dato adicional, Maluma presentó el videoclip de Trofeo, canción en la que colabora con Yandel en el que hay un protagonismo especial de Lionel Messi. Por otra parte, son 30 las fechas anunciadas por el cantante en el marco de su gira por Estados Unidos que se llama Don Juan World Tour 2023.

