“Me gusta de la música poder ser yo y fluctuar entre diferentes estéticas”: Lalo Cortés

Aunque ya ha estado en dos ediciones anteriores del FEP (Festival Estéreo Picnic) acompañando las presentaciones de TSH Sudaca y Briela Ojeda, ahora Lalo Cortés sube a la tarima del festival en solitario.

Su arte se ha nutrido del hip hop y viaja con contundencia entre el neosoul, soul y jazz a través de una voz potente. Su carta de presentación fue Paso a Paso, un EP de cinco canciones que estrenó el año pasado.

La afrolatina nacida en Bogotá ahora tendrá el foco principal el domingo 26 de marzo en la tarima Banco de Bogotá del FEP a las 3:45 de la tarde. Confidencial Colombia habló con Lalo Cortés sobre su carrera y lo que prepara para el festival.

Lleva más de cinco años acompañando otros proyectos musicales ¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento como artista?

Es un proceso muy importante. A medida de que acompañaba a los artistas iba encontrando también mi identidad, quién soy yo en la música. Todo ese descubrimiento del ser me ha llevado hasta este punto en el que ya hago Lalo en el FEP.

¿Es la primera vez en festival en solitario?

Sí. Yo estuve en 2019 con TSH Sudaca y el año pasado con Briela Ojeda.

¿Cómo ha matizado el haber trabajado con artistas tan diferentes como TSH Sudaca y Briela Ojeda?

Lo que pasa es que a mí me atraviesan muchos géneros y cuando empecé a trabajar con Sudaca me atravesaba mucho el hip hop y el jazz, esa estética me permea un montón. Pero cuando empecé a trabajar con Briela era mi voz, una construcción que yo ya había hecho. Dentro de Briela soy Lalo. La acompaño, pero ya tengo una identidad muchísimo más clara. Me encanta eso de la música, poder ser yo dentro de diferentes escenarios o fluctuar entre diferentes estéticas.

Podemos decir entonces que Lalo Cortés ya encontró su identidad artística…

Yo creo que Lalo ya se encontró. Sí, obviamente. Tengo muy claro quién soy, lo que quiero hacer a nivel musical y artístico, sé que quiero decir. La etapa como descubrimiento pasó y ahorita estoy como ampliando y expandiéndome al mundo a ver qué me puede llegar a partir de eso.

¿Qué Formatos tiene preparados para la presentación en el FEP?

Tengo distintos formatos. Soy un formato acústico con piano y voz. También piano, drum pad y voz. Pero en el FEP me voy a presentar en banda completa. Me gusta mucho esa versatilidad de formatos y maneras de presentarse, porque no es lo mismo presentarse con DJ a presentarme en banda.

¿Qué viene más adelante con el proyecto de Lalo Cortés?

Después del FEP voy a lanzar mi álbum debut. Sería mi primer álbum como solista.

