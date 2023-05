PARADISO, el festín de verano de Medellín, presenta cartel musical

El Aeroparque Juan Pablo II de Medellín recibirá en el marco de PARADISO los actos de Santiago Cruz, Fruko y sus Tesos, R.K.M & Ken-Y, Providencia, Hercules & Love Affair (Dj set), Sonora 8 o Los de Adentro. Los Graduados de Gustavo “el loko” Quintero, El juglar finalista del reality a “A otro nivel’ y Pipe Calderón.

La cita se llevará a cabo del 16, 17, 18, y 19 de junio. PARADISO también será el escenario perfecto para celebrar el Día del Padre con toda la familia y amigos al ritmo de Carlos Arturo, el señor del bolero, y Yo me Llamo Ana Gabriel con el Mariachi 2000,. También estarán Los Inquietos del Vallenato y el Combo de las Estrellas.

“La música en vivo que podrán disfrutar los asistentes del Festival cubrirá una amplia gama de géneros musicales que logrará complacer todos los gustos. Tendremos desde lo tropical con Fruko y sus Tesos, el dúo dinámico del reggaeton R.K.M & Ken-Y; música electrónica y rock”, dijo Juan Manuel Sánchez, representante de Breakfast.

El festival que combina la música y la gastronomía contará con más de 30 restaurantes que ofrecerán recetas, experiencias y sabores para maridar. A los establecimientos se suman 120 marcas de emprendedores locales y productos de Hecho en Medellín entre los que hay accesorios, moda, deco, entre otros.

PARADISO cuenta con una zona especialmente pensada para que los papás puedan disfrutar del festival con sus hijos más pequeños: Baby Zone para niños hasta los 5 años, la Zona Kids para niños de entre los 6 y 12 años; mientras que, los adolescentes tendrán una Disco Club para jóvenes entre los 13 y 17 años. Se suma una PET Zone, una zona que le da la bienvenida a las mascotas.

PARADISO abrirá sus puertas el viernes a las 2:00 p.m. e irá hasta las 2:00 a.m.; el sábado a las 10:00 a.m. y cerrará a las 2:00 a.m.; el domingo será a las 10:00 a.m. y hasta las 2:00 a.m.; y el lunes festivo desde las 10:00 a.m. y se clausura a las 12:00 a.m.

Las entradas ya están disponibles para la venta en La Tiquetera, por un valor de solo $25.000 pesos por día y también por combo con descuento.

