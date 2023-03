“Quiero celebrar mi vida haciendo lo que me gusta”: Juliana sobre su presentación en el FEP

Juliana Velásquez ha visto como su proyecto musical de Juliana ha tenido un ascenso precoz. Desde que debutó con su álbum de estudio, ha venido cosechando los frutos que plantó con dicha carta de presentación.

El primer gran hito de su carrera, además de grabar un disco completo, fue ganar el premio de Mejor Artista Nueva de los Premios Grammy Latinos.

Después ha venido siendo tenida en cuenta de espectáculos a gran escala. Ahora es el momento del Festival Estéreo Picnic (FEP), donde ella se presentará el jueves 23 de marzo.

Confidencial Colombia habló con Juliana acerca de su presentación en el FEP, el crecimiento de su carrera y lo que viene después del lanzamiento de Dos Dos Dos, su segundo álbum de estudio. A continuación lo que nos dijo.

¿Qué ha sido lo más importante que aprendió desde que recibió ese Grammy?

El crecimiento ha sido maravilloso y el trayecto en ese crecimiento también ha sido increíble. Yo siento que cada cosa he hecho en mi vida ha servido para este momento que estoy viviendo ahora. Siento que es maravilloso que cada paso, cada persona y cada anécdota genuinamente hacen parte de lo que uno es y de la música que uno hace. Lo más principal es no olvidarse de las cosas que a uno lo hacen feliz; y lo segundo es que la música siempre sea un vehículo para movilizar algo más que solo la voz de uno: los mensajes y las conversaciones que uno cree que puede poner en la mesa a través de la música.

¿Cómo fue esa reacción de cuando le informaron que iba a participar en el FEP?

Físicamente, lo que yo sentí fue como cuando uno está en bajada de montaña rusa sin avisarle. Literalmente fue eso. Yo como que me tragué la cumbamba y decía: “Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?”. Obviamente en mi cabeza había un revolcón de imágenes: la primera vez que me presenté en un reality, la primera vez que presento un programa infantil y la primera vez que canto en un concierto. Fue una cantidad de ‘flashbacks’ en mi cabeza de personas y momentos que me han hecho la persona que soy. Fue muy grato.

¿Antes había presentado su espectáculo en un formato de festival?

En Megaland, pero pues no se compara a una hora del show, que es la que voy a estar dando este 23 de marzo, así que es la primera vez. Estoy muerta del susto, pero estoy feliz y creo que lo que más me interesa a mí es divertirme desde el momento que pise el escenario hasta que me baje. La quiero pasar bien, quiero estar feliz y quiero celebrar mi vida haciendo lo que me gusta.

Ha sido muy reiterativa con lo de La primera vez, ¿cómo recibió este reto de hacer parte de la banda sonora de la serie?

Como buena actriz, yo siempre había soñado y un día dije que sería increíble componer el ‘soundtrack’ de un de una película o serie y se llega esta oportunidad. Además de la mano de Manuel Medrano que es otro de los artistas que yo más admiro y quiero. Infinitamente feliz y disfrutándome también esta primera vez haciendo la canción que ha sido todo un ‘hit’ y que la gente ha recibido con tanto amor.

¿Cómo va a ser esa puesta en escena en la tarima del FEP?

A mi show le puse osadamente el título de Florecer, pero tiene un porqué, y es que siento que lo que ha pasado conmigo a través de la música es que logré florecer. Fueron muchos años de un terreno de estar cavando de estar haciendo cosas y de repente salió el fruto de todo lo que yo llevaba tanto tiempo cosechando. En este show lo que quiero es invitar a la gente a que también se dé el permiso de florecer y entienda que cada flor tiene un proceso de florecimiento diferente: hay unas que se demoran más, unas que se marchitan antes de nacer, así que creo que es invitar a todo el mundo a vivir en un mundo diverso y a entender que los procesos son diferentes. Uno siempre tiene cosas que ofrecerle al mundo.

¿Qué viene más adelante en la carrera musical de Juliana?

Estoy haciendo la música de mi libro Joaquín. De mi canción Joaquín decidí hacer la historia ficcionada hecha libro y estoy haciendo las canciones que van a estar acompañando esta lectura de este libro que es para no lectores de una nueva autora, porque yo ni soy autora libros y respeto demasiado la escena. Es acompañar con la música esas atmósferas, estoy muy inspirada en el agua, la vida, la tierra y el amor.

