Roger Waters en Bogotá: Todo lo que debe saber

Este martes se conoció que Roger Waters trae a Colombia su gira This Is Not A Drill. Será en el Coliseo Live de Bogotá, el 5 de diciembre de 2023. El concierto hace parte de su gira de despedida por todo Suramérica.

El espectáculo incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas: Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here y Is This The Life We Really Want?.

Como regalo a los asistentes Waters estrenará una nueva canción llamada The Bar. En su show, él estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Robert Walter en teclados; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.

Las entradas se venderán a través de www.taquillalive.com. La preventa exclusiva con será desde el 31 de mayo de 2023 a las 9 de la mañana hasta el 1 de junio de 2023 a las 11:59 pm, o hasta agotar existencias.

Le puede interesar: El Festival Cordillera ya tiene fecha de su segunda edición