Selena Gomez sugiere que lanzará nuevo álbum

Después de compartir una fotografía con el elenco de Only Murders in the Building -añadiendo a Meryl Streep- Selena Gómez insinuó que pronto lanzará nueva música.

“Ay, está en camino”, fue la respuesta que la actriz y cantante le dio a un fanático que le preguntó: “¿Dónde está el álbum?”.

El intercambio entre Selena Gomez y su seguidor se dio en los comentarios de una de sus fotografías en Instagram.

La artista viene de lanzar en noviembre del año pasado su sencillo My Mind & Me. Por el momento no hay más detalles en cuanto al futuro de su carrera musical.

*Foto: Twitter @selenagomez