Shakira le dio el sí a Karol G y estrenan ‘TQG’

Después de que el año pasado se dijera que el equipo de Shakira no le respondió a Karol G para una colaboración, el momento se hizo realidad este viernes con TQG.

La canción apela a la última vibra que Shakira ha dado en sus canciones con indirectas a su expareja, Gerard Piqué. “Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, ro me río”, canta la barranquillera.

Por otra parte, Karol G mantiene su personaje de ‘Bichota’ con la lírica teniendo mensajes claros de empoderamiento. “Se te olvidó que estoy en otra y te quedó grande La Bichota”, canta la antioqueña.

El videoclip va por los 5 millones de visualizaciones antes de las primeras 12 horas y fue dirigido por Pedro Artola.

La canción es un reggaetón que lleva la producción de Ovy On The Drums. Este fue el último sencillo de Karol G, que ya tiene disponible su álbum Mañana Será Bonito.

Le puede interesar: Karol G anuncia su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’