´Spin-off’ de ‘Los Juegos del hambre’ ya tiene tráiler

Los Juegos del Hambre: Balada de Pàjaros Cantores y Serpientes, que funciona como el ‘spin-off’ de Los Juegos del Hambre estrenó su tráiler el pasado jueves 27 abril. Con este filme, los espectadores tendrán un contexto del origen anterior a Sinsajo.

Esta nueva adaptación es dirigida por Francis Lawrence tiene como protagonista al joven presidente Coriolanus Snow, a sus 18 años, interpretado por el actor inglés Tom Blyth (Billy The Kid). Podemos verlo antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem, cuando se ve enfrentado a cambiar su suerte al ser elegido como mentor de Lucy Gray Baird, niña tributo del empobrecido Distrito 12, actuada por Rachel Zegler (West Side Story).

El guion es coescrito por Michael Arndt y Michael Lesslie, a partir del libro homónimo de Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre: Balada de Pàjaros Cantores y Serpientes, resalta la libertad, autenticidad, fidelidad a uno mismo, luchas de poder y juventud como símbolo de esperanza para cambiar el destino del mundo.

El elenco lo completan Viola Davis (Fences; How to Get Away with Murder) como Volumnia Gaul; Hunter Schafer (Euphoria) como Tigris Snow; Jason Schwartzman (Moonrise Kingdom), interpretará a Lucky Flickerman; y Peter Dinklage (Games of Thrones), será Casca Highbottom.

Tráiler

Sinopsis

Años antes de que se convierta en el tirano presidente de Panem, Coriolanus Snow (Tom Blyth), de 18 años, es la última esperanza de su linaje, una familia antaño orgullosa que ha caído en desgracia en un Capitolio de posguerra. Con los 10º Juegos del Hambre anuales acercándose rápidamente, el joven Snow se alarma cuando se le asigna como mentor a Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la chica tributo del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray acapare toda la atención de Panem al cantar desafiantemente durante la ceremonia de la cosecha, Snow piensa que podría ser capaz de cambiar las probabilidades a su favor. Uniendo sus instintos para el espectáculo y su recién descubierta inteligencia política, la carrera contrarreloj de Snow y Lucy Gray para sobrevivir acabará revelando quién es un pájaro cantor y quién una serpiente.

*Foto: Cortesía