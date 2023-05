Swedish House Mafia confirma show en Bogotá

Muchos amantes de la música electrónica podrán cumplir uno de los sueños más anhelados de la escena. Swedish House Mafia confirmó su presencia en Colombia.

La cita será en Bogotá en el Coliseo Live para el próximo 27 de octubre en el marco del Comunion. Será el regreso de uno de los shows más apetecidos en el mundo.

El grupo conformado por Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello estará interpretando grandes éxitos como Don’t You Worry Child, Turn On The Lights Again o Moth A Flame, que hacen con The Weeknd.

Boletería

Para este espectáculo en Bogotá los precios oscilan entre 212 mil pesos en primera etapa y 412 mil pesos en segunda etapa. Las boletas se venderán en la página web de TaquillaLive con preventa de Bancos Aval desde el 15 de mayo y para público general desde el 17 de mayo.

¡La @swedishousemfia está de vuelta! Se hará historia en el Coliseo Live este 27 de octubre, y estamos ansiosos por ver este sueño hecho realidad. Entradas disponibles este 15 de mayo para clientes de @bancosaval y para público general 17 de mayo en https://t.co/t3QmiGLvMX pic.twitter.com/yXTVCL2RMX — Taquillalive (@taquillalive) May 8, 2023

Le puede interesar: Ivy Queen se une a Farruko como confirmada de Pa Medallo

*Foto: Twitter @SwedishHouseMafia