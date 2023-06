Teatro Libre presenta ‘Esquizofrenia’, obra de psicoterror

Desde el pasado 6 de junio se lleva a cabo todos los martes y miércoles a las 8 de la noche la temporada de Esquizofrenia, la más reciente obra en el Teatro Libre de Chapinero.

Una de las experiencias más interesantes de esta obra es su género, pues ingresa al espectador en emociones fuertes, intriga, terror e innovación.

Esquizofrenia es la obra de psicoterror más impactante que de México regresó a Colombia. La primera temporada contó con el protagonismo de Rafael Perrín, una de las personalidades más importantes del terror en Latinoamérica.

“Una noche soñé que yo estaba haciendo una película en un hospital psiquiátrico y que de repente no me dejaban salir y me dejaban encerrado y fue ahí cuando me desperté y le dije a mi esposa que ya sabía de qué iba a tratar la obra”, dijo el maestro Perrín.

La obra de teatro se presentó en Colombia por primera para 2022 con la dirección de Róbinson Díaz, Adriana Arango y su hijo Juan José.

Sinopsis

En 1914 el dr. Emile Tuck convoca a un grupo de doctores (el público) para demostrarles el experimento que hizo para encontrar la cura de dicha enfermedad, pero el experimento se sale de control y el público empieza a vivir una auténtica experiencia esquizofrénica.

Le puede interesar: La Rosa del Azafrán, la zarzuela que llega al Teatro Cafam

*Con información del Teatro Libre

*Foto: Teatro Libre