Todo sobre ‘This Is Why’, nuevo álbum de Paramore

Paramore regresa This Is Why, su sexto álbum de estudio después de estar un poco más de cinco años sin estrenar ningún proyecto como banda.

Durante el tiempo que estuvieron sin lanzar música Hayley Williams estrenó dos proyectos en solitario (Petals of Armor y FLOWERS for VASES / descansos), mientras que Zac Farro lanzó tres álbumes en su proyecto de HalfNoise.

En sus 20 años juntos, este álbum es el primero hecho por los mismo que crearon el último, After Laughter. Según ellos, todos contribuyeron de manera equitativa para la realización del álbum.

“Hubo un montón de tensión, nosotros intentando descubrir como colectivo qué es lo que se ve y que los tres podamos estar detrás y sentirnos representados. A veces fue difícil, pero cuando lo escuchamos de inicio a fin estábamos emocionados”, señaló Taylor York.

Según Hayley Williams, las principales inspiraciones que Paramore tuvo para la creación del álbum están en Foals, Bloc Party y Talking Heads.

This Is Why apela al rock alternativo de Paramore con 10 canciones que cuentan con una duración de 36 minutos y 16 segundos de introspección y reflexiones del trío durante el último lustro.

Durante el año pasado Paramore dio a conocer las fechas de su próxima gira que incluye a Colombia en el Movistar Arena de Bogotá para el 14 de marzo.

*Foto: Twitter @paramore