“Traje el tropipop a una versión 2023”: Andrés Julio sobre ‘Por Un Beso’

Andrés Julio es un músico cartagenero con más de 12 años viviendo en Bogotá. En los últimos días estrenó Por Un Beso, una canción que marca el inicio oficial de su carrera como compositor y artista colombiano.

Dicha canción vendría en el álbum Soñando, que será su debut en la industria musical. Julio, además es compositor que despertó ducho talento desde muy temprana edad.

Su música se destaca principalmente por la fusión de sonidos con los que él creció en Cartagena y lo persiguieron en su carrera como músico en Bogotá cuando estudiaba en la Universidad del Bosque.

Entre sus principales influencias se destacan Carlos Vives, Maluma, Shakira y se deja llevar por la riqueza tropical de la región para implantar una propuesta orgánica y genuina que revitalice el tropipop tan popular en los 2000. Confidencial Colombia habló con él sobre su primera canción y lo que vendrá en su álbum de estudio, a continuación lo que nos dijo.

Antes de hablar de su sencillo quisiera preguntar sobre qué tipo de valor agregado podría darle al pop colombiano como compositor, ya que el país destaca por ello…

Bueno, viene de pequeño una influencia de mezclas culturales que tiene Cartagena por excelencia y no hablo solamente de gente que llega de otros lados del país, sino también de fuera del país. Fíjate que yo pequeño escribí canción por ahí, pero nunca lo cogí en serio, fue en Bogotá realmente que empecé a hacer el ejercicio de empezar a crear. No solamente fueron letras, sino también música. Me vine a estudiar música y fue un poco de academia, un poco de lo que vivía en la calle porque duré 10 años trabajando en bares, restaurantes y eventos privados o públicos. Fue por una mezcla de todas esas cosas que creo es lo que enriquece a estas musas lo que me lleva a escribir canciones. El valor agregado está en querer contar historias reales, son historias que me pasaron.

¿En qué momento de su vida pensó que la música no sería más un hobby, sino su estilo de vida?

El primer instrumento con el que tuve cercanía fue el piano y recuerdo que me regalaron unos cuatro instrumentos musicales de pequeño, pero no lo cogí en serio. Fue ya estando como con 14 años que me regalaron un acordeón y me contrataron un profesor de acordeón. Empecé a tocar y a cogerle ese gusto de tocar en vivo. Luego empecé a tomar clases de técnica vocal a los 16 y entré al grupo musical del colegio. Empezamos a tocar en los eventos del colegio y a salir para otros colegios. Ahí fue donde me enamoré de ese de ese ejercicio de cantar en vivo, de esa conexión con la gente me conectó con la música y dije que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida.

¿De dónde surge Por Un Beso?

La inspiró una chica cartagenera que yo pretendía hace como unos siete años, pero en ese momento ella está saliendo con alguien más. Quizá las cosas no se dieron y nace esta canción. Más menos un 80 % de la canción la hice yo, luego fui donde mis otros amigos que me ayudaron a terminarla. Ellos aportaron ese ese toquecito que le hacía falta. El tema de esa situación creo que la vivimos todos los que estamos conquistando a alguien y para los que todavía creemos en detalles, en ese romanticismo, creo que Por Un Beso dice muchísimas cosas. Un beso es el inicio de muchísimas cosas era lo único que le pedía a ella. No estaba convencida y no entendía el porqué, luego fue que me di cuenta que estaba con alguien más.

Como recién lanza su primera canción, quisiera que me hablara de su propuesta artística con su álbum debut, ¿será fiel a lo que mostró con Por Un Beso o se explayará con otros colores musicales por así decirlo?

Ya que me hablas de colores, hagamos la analogía. Supongamos que el álbum va a ser una gama de colores cálidos. Esta canción podría ser una canción naranja, que tiene un poquito de rojo, un poquito de amarillo y vienen otras canciones que son más amarillas. Hay otras canciones que son más rojas, quizás hay una que sea más amarilla tostada y otra que sea un rojo tirando a rosado. Hay una columna vertebral, una identidad y un sonido característico, pero si hay varios estilos. Con Por Un Beso traje el tropipop a una versión 2023, viene algo de vallenato con un poquito de folklore y de pronto viene una salsa. Estos siempre van a tener esa identidad y ese sonido de Andrés Julio.

¿En cuanto a la lírica cómo será?

Hay varias canciones de amor, pero también hay de despecho y de rumba. Tenemos esos tres elementos que van a aportar y a este álbum. Ya está hecho, solo faltan detalles, grabar algunos videoclips.

¿Vendrá con alguna colaboración especial?

Este álbum voy a sacarlo sin colaboraciones, pero no está descartado ese elemento que es importante. Pensé y quizás las cosas no se dieron. Tampoco vi tan grave sacar un álbum sin colaboraciones, seguramente vendrán más adelante. Ahorita mismo me interesa que la gente escuche y se sienta identificada.

¿Por qué cree que la gente debe escuchar Por Un Beso?

Tienen que escucharla porque se van a transportar y a identificar si están enamorados, despechados o si o simplemente para tomar unos tragos y bailar.

Le puede interesar: Apache se juntó a Neblinna y El Blaak para Mi Viejita

*Foto: Cortesía