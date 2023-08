Un pan con cubios, la propuesta de Laura Zarith Ojeda que ganó en Experto Panadero

Con 22 años, Laura Zarith Ojeda se quedó con el título de la segunda edición de Experto Panadero, el primer reality de panaderos que se hace en Colombia.

Oriunda de Boyacá, Laura presentó Pa’ Sumercé, propuesta que logró quedarse con el primer puesto entre 246 inscritos y más de 200 horas de grabaciones. La receta de su pan trae harina de trigo, harina de centeno, cubios, aceite de oliva, sal, masa madre, levadura fresca Levapan, agua y polvo de chicharrón.

Con el auspicio de Levapan, el reality logró acumular más de 8 millones de pesos en premios entre los finalistas del certamen.

Confidencial Colombia se puso en contacto con Laura para hablar sobre cómo llegó a la receta del pan ganador y su conexión con el campesinado de Socotá (Boyacá). A continuación, lo que nos dijo.

¿En qué momento se dio cuenta que su destino en la vida era convertirse en panadera?

Primero que todo, mi mamá tiene un restaurante en Socotá. Desde pequeña siempre me ha ayudado en la cocina. Después estudié cocina en Boyacá y me gustaba la repostería y panadería. Estaba realizando prácticas en Bogotá, seguí y se me dio la oportunidad de trabajar en el Club del Comercio. Inicié con este proyecto de la panadería el año pasado, porque pues todo lo compraban de afuera. Entonces, fue como iniciar desde cero con la panadería. Fue un proceso; o sea, lleva un poquito tiempo, pero ha sido de mucha influencia y muy bonito.

¿Cómo se enteró de Experto Panadero?

Estábamos en panadería y el chef quiso hacer la propuesta de que alguien de Levapán fuera a hablarnos sobre cómo utilizar el mejorador en los panes para que tuvieran un proceso más largo y no se dañaran tan rápido. Era el último día de inscripción y el chico nos invitó a participar. No teníamos ni idea que había ese concurso, nos inscribimos con mi compañero que es el paradero; yo que era la auxiliar de panadería. Él hizo su pan y yo también. El chico nos dijo que iba a llegar un correo si llegábamos a estar dentro de los 70 finalista, pero nunca llegó a nada. Después me dieron la sorpresa.

¿En qué se inspiró para la receta ganadora?

Soy de Boyacá y el plato típico es el cocido. Quería incorporar algunos de los productos en el pan, pero no los iba a colocar todos porque no sabría bien. No sabía cuál era el sabor principal, entonces decidí utilizar los cubios y algo de proteína, algo de carne. Utilicé el chicharrón para que le diera la crocancia y sabor. Utilicé la grasa de igual manera, una harina que artesanal procesada por la molienda hidráulica en la piedra del páramo. Aquí en Bogotá hay tres panaderías que están incluyendo esta harina también para la ayuda de los campesinos y realizar los panes de manera más artesanal. Yo dije que si hoy hacemos algo también tendría qué ver con con mi pueblo, enseñarles que todo lo que se puede realizar con los campesinos y es algo muy bonito porque son molinos hidráulicos de piedras, que son talladas a mano y llevan más de 160 años.

¿Cómo fue la experiencia en el reality?

Inicialmente estuve muy nerviosa porque era la más joven y la de menos tiempo de experiencia en el ámbito laboral. Todos tenían 18, 15 o 10 años de experiencia y yo hasta ahora tengo nueve nueve meses. Lo que siempre me daba fe era que iba a utilizar los productos de mi región y eso fue algo que me impulsó mucho para poder ganarlo. La competencia estuvo muy bonita, de mucha adrenalina porque todos tenían algo muy diferente y estaban utilizando productos de sus regiones.

¿Qué viene ahora en su carrera como panadera y repostera?

La idea es seguir innovando, motivando a que las personas que prueben esa harina intenten hacerla en los panes, porque es algo muy artesanal. Estoy trabajando, y seguiré mirando más variedades de panes.

