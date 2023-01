Alternativas a Google para videojuegos en la nube

Xbox Game Pass

Una de las plataformas ‘cloud’ que ya puede hacer uso del mando de la desaparecida Stadia es Xbox Game Pass, distribuida por Microsoft y destinada a la consola que desarrolla, así como al PC. Este servicio dispone de tres planes diferentes y uno de ellos combina ambas plataformas.

PlayStation Plus

La opción de la consola de Sony, PlayStation, es PS Plus, resultado de una fusión entre dos servicios de suscripción previos de la compañía, el homónimo PlayStation Plus y PlayStation Now.

Esta nueva versión dispone de tres niveles: Essential, Extra y Premium. La modalidad de suscripción más avanzada es PlayStation Plus Premium (PS Plus Premium) e incluye todas las ventajas de los otros dos.

Nvidia Geforce Now

Nvidia GeForce Now es un servicio de juego en la nube creado por el desarrollador de tarjetas gráficas Nvidia que dispone de un catálogo de videojuegos que no es propio, sino que permite jugar a los que el usuario disponga en otras plataformas.

Al contrario que los otros servicios en la nube, que ofrecen más características conforme aumenta su cuota mensual o anual, los niveles de Nvidia GeForce Now se ofrecen según la plataforma de Nvidia que se utilice.

Netflix

Netflix también se ha lanzado al sector de los videojuegos con una plataforma propia, incluida en cualquiera de las suscripciones que dan acceso a las series y películas por las que se ha hecho conocida.

Por el momento cuenta con 40 títulos. Estos juegos no muestran anuncios, ni contienen compras integradas. Y para jugar solo hay que tener un ‘smartphone’ o una tableta Android o de Apple y una conexión a internet.

