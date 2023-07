BairesDev estrena nueva marca en el marco de ‘We are here’

BairesDev, el unicornio de software outsourcing nearshore inicia una nueva etapa. La marca hizo su renovación teniendo en cuenta el constante avance y evolución que ha tenido a nivel global en los últimos años.

Por eso, desde ahora, la compañía en una estrategia de ‘branding’ remplaza su paleta azul por el naranja para imprimir más vitalidad en la imagen y contar con un diferencial más marcado.

“Nuestra nueva marca refuerza cómo, gracias al constante crecimiento de nuestro equipo y nuestra robusta lista de clientes, tenemos más energía que nunca. Buscamos generar una conexión más fuerte con los clientes, el talento especializado y todos aquellos que hacen parte de nuestra misión”, dijo Paul Azorín, CMO y cofundador de BairesDev.

El cambio se hace en el marco de la campaña We Are Here. Con ella, BairesDev refuerza su promesa de valor basada en la capacidad de formar equipos de expertos en tiempo récord para impulsar los proyectos tecnológicos de sus clientes, promoviendo el crecimiento de sus negocios mediante soluciones innovadoras

Equipos involucrados en el proyecto de renovación de marca:

FutureBrand: rebranding

Pure: campaña de marketing

Thunder11: relaciones públicas

Carvajal PR TEAM: relaciones públicas

