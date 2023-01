Director de ‘The Last of Us’ explica por qué los actores no jugaron el videojuego

Desde el pasado domingo el primer episodio de The Last of Us se convirtió en un fenómeno para las redes sociales. Sin embargo, se armó una polémica porque los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey nunca jugaron el famoso videojuego.

Ctaig Mazin, director y creador de la serie basada en el videojuego, no fue ajeno a la polémica y dio las razones por las cuáles los protagonistas no jugaron el videojuego.

“No entrené a Bella para que hiciera los gestos de Ellie (personaje del videojuego), no la entrené para que hiciera los sonidos de Ellie, no la entrené para que hiciera nada, excepto dentro de las escenas le hice saber que intenciones estaban en el diálogo y el texto”, dijo a The Washington Post Craig Mazin.

El director señaló que para él y el staff fue frustrante ver cómo algunos fanáticos del videojuego dudaron de la serie después de que Bella Ramsey le confesó a USA Today que ella nunca jugó el videojuego en el que se basa la producción.

“Es mi trabajo poner todo lo de Ellie y Joel en la página. Conocemos completamente a Ellie y a Joel. Sabemos lo que tienen dentro y fuera”, complementó el realizador audiovisual.

Este domingo se estrena un nuevo episodio de la primera temporada de The Last of Us en la plataforma de series y películas de HBO Max. La serie se perfila de momento como uno de los mejores lanzamientos de comienzo de 2023.

*Foto: Twitter @HBO