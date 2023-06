El avance del autoservicio digital en el mundo

Para nadie es un secreto que las herramientas de servicio al cliente se ha expandido con los ‘chatbots’. Se estima que el 61 % de los consumidores afirma que se siente más conectado con una empresa si puede contactarla a través de WhatsApp, según el estudio del Instituto de Investigación de Capgemini, Smart Talk: How organizations and consumers are embracing voice and chat assistants.

Por otra parte, cerca del 70% de los consumidores encuestados afirmaron que en adelante sustituirían progresivamente las visitas a las tiendas físicas, concesionarios o al banco por los asistentes virtuales de chat y voz.

Los autoservicios digitales permiten que personas realicen transacciones o accedan a información sin la intervención de un empleado humano. Estos servicios pueden incluir desde cajeros automáticos, quioscos de pago, aplicaciones móviles, chatbots, entre otros.

Acciones como comprar o vender cualquier producto o servicio, agendar citas, realizar consultas, recibir soporte, pagar facturas son tendencia en la cotidianidad de las personas.

“Que rico que yo pudiera tener a todas las empresas con que yo interactuó en mi celular y que ellas terminaran siendo mis propios asistentes, que me recordaran que se me está venciendo el SOAT, que debo pagar el teléfono o que debo hacerme mi chequeo periódico de salud, ojalá con mi médico de preferencia”, dijo Angela Espitia, ingeniera de Cari AI, el fabricante latinoamericano de chatbots con IA (Inteligencia Artificial).

Según el estudio mencionado anteriormente, las ventas digitales en Colombia crecieron 83,2 % en el primer trimestre de 2023, comparado con el primer trimestre de 2021.

*Con información de Cari.AI