El secreto que Google guarda con ‘The Last of Us’

La sensación en el mundo de las series y de los videojuegos es The Last of Us, quienes ven la serie quieren jugar el videojuego y quienes lo juegan ven absortos los episodios de la serie. Google no ha sido ajeno a dicha dinámica y esconde un secreto con la serie.

El secreto en cuestión es una ilustración a la que todos los usuarios del buscador tienen acceso. Una vez cada uno ponga en la búsqueda la frase “The Last of Us”.

Una vez el usuario ponga dicha frase en el buscador, ya sea en la versión de ordenador o móvil, aparecerá un hongo. Si las personas dan clic en el hongo se despliega una ilustración en la pantalla referente a la serie.

Esta ilustración hace referencia al hongo Cordyceps, que fue el causante de que en el videojuego se desplegara una realidad distópica con una epidemia.

