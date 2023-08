Estrenan mouse ergonómico perfecto para videojuegos

Agosto también es el mes en el que se celebra el Día del Gamer, será el próximo 29 de agosto y este año también es la oportunidad para que la comunidad se consolide dado el crecimiento de los últimos años.

Con motivo del crecimiento de la comunidad de videojuegos, Logitech creó un mouse adecuado para la jugabilidad de videojuegos que dejaron una huella como The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) y sus sucesores; también las franquicias como Half-Life o The Witcher.

Mouse Logitech G502 y G502X

El mouse G502 de Logitech ha sido uno de los favoritos entre los jugadores desde su lanzamiento. Con un diseño ergonómico, un sensor preciso y botones personalizables, este periférico ofrece una experiencia de juego fluida y cómoda.

Por su parte, el modelo G502X ha llevado esta experiencia al siguiente nivel. Con mejoras en la sensibilidad del sensor y una respuesta más rápida, este mouse permite a los jugadores mejorar su precisión y desempeño en el campo de batalla virtual.

*Foto: Logitech