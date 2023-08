GTA 6 y la increíble filtración acerca del videojuego

Sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más esperados por la comunidad ‘gamer’ en el mundo es Grand Thef Auto 6 (GTA 6). A lo largo del fin de semana se dio a conocer una nueva filtración.

Según una cuenta de X (Twitter) que suele dar detalles del videojuego por adelantado, GTA 6 tendrá una función de mensajería llamado WhatsUp, que funciona como parodia de WhatsApp.

Entre los detalles que ofreció esta cuenta, se espera que con WhatUp el jugador tenga una experiencia similar a la que tiene con la principal aplicación de mensajería en la vida real.

GTA 6 will have a messaging app called ‘Whatup’ which is a parody version of WhatsApp. The phone system In GTA 6 will likely be very realistic and similar to how we use our phones IRL. pic.twitter.com/VCaErA75d3

— GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) August 20, 2023