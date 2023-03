‘Howarts Legacy’ entre los 10 videojuegos más vendidos de Europa

Howarts Legacy sigue dando de qué hablar en el mundo desde su lanzamiento. El videojuego basado en la saga de Harry Potter superó a FIFA 23 y se convirtió en el videojuego más vendido en Europa durante el último mes.

Debido al éxito del videojuego, desde Howarts Legacy señalaron que la versión del videojuego para PlayStation 4 y Xbox One se lanzará el próximo 5 de mayo.

Por otra parte, The Last Of Us ha sido uno de los videojuegos que más ha escalado en el escalafón después del éxito que ha tenido la serie basada en el videojuego.

Top 10 de los más vendidos en Europa

Hogwarts Legacy FIFA 23 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II NBA 2K23 Red Dead Redemption 2 The Last of Us: Part II God of War Ragnarok Atomic Heart Mario Kart 8 Deluxe

*Foto: Instagram @HogwartsLegacy