Kilombo App, la herramienta que conecta la medicina ancestral y occidental

Seis mujeres afrocolombianas, víctimas del conflicto armado quieren seguir el trabajo por el rescate de la medicina ancestral de su comunidad en Bogotá. Por eso crearon Kilombo App, una herramienta tecnológica que busca agilizar trámites y y permitir que las personas tengan siempre a la mano a los datos de los seguimientos, señales de alertas y canalizaciones, entre otros, de las personas atendidas.

Estas seis matronas afrocolombianas lideran 10 Kilombos en Bogotá. El proyecto inició en el centro de Víctimas Rafael Uribe Uribe, donde está ubicado el Kilombo Yumma.Por último, por fin el personal del Kilombo tendrá acceso a los datos y el impacto que generan en sus comunidades.

Esta aplicación también apunta a su divulgación y posicionamiento para conectar el conocimiento de medicina ancestral, y occidental con redes de salud pública digital y empoderando a sus trabajadoras.

Kilombo App, además cuenta con el apoyo del Programa Juntanza étnica de USAID y ACDI/VOCA. En este grupo de mujeres hay una enfermera jefa con conocimientos ancestrales y occidentales. También una gestora que se encarga del enlace entre el kilombo y las comunidades en los territorios, y una técnica ambiental. Se completa con una partera que ha traído más de 100 niños al mundo y una matrona, encargada de la escucha activa desde lo holístico, alma, cuerpo y energía para la efectividad de los tratamientos.

‘’Volvamos al origen. No estamos desconociendo la medicina occidental, estamos diciendo aquí hay otra medicina que es un complemento y ayudaría muchísimo a que no colapse el sistema de salud, porque es preventivo. Además, nuestra atención es holística, tratamos alma, mente y cuerpo, por ello, no manejamos horarios para poder tener el tiempo de escucha a las usuarias y los usuarios. El Kilombo es un templo sagrado donde todo tiene que fluir desde la armonía”, dijo Julisa Mosquera, matrona del Kilombo Yumma.

Vale la pena recordar que en Bogotá hay 10 Kilombos y con el objetivo de agilizar los procesos. Este piloto podría ser la oportunidad para que los Kilombos sean parte activa en el sistema de salud, y se reconozca su papel de prevención de enfermedades.

