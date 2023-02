Lo que dejó el ‘Nintendo Direct’

Este miércoles 8 de febrero se llevó a cabo el Nintendo Direct, convención que presentó tráileres y lanzamientos de nuevos videojuegos.

Entre lo más esperado están los anuncios de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y la inclusión de nuevas franquicias o llegadas al Nintendo Switch. Incluso también se hizo el estreno de nuevos softwares y demás. A continuación dejamos los lanzamientos más importantes con sus fechas.

Estrenos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12 de mayo.

Metroid Prime remasterizado – 22 de febrero (copias físicas).

Pikmin 4 – 21 de julio.

Gameboy y Game Boy Advance – desde el 8 de febrero.

Advance Wars 1+2: Boot Camp– 21 de abril.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 24 de febrero.

Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass Vol. 3 – 15 de febrero.

Disney Illusion Island – 28 de julio

Sea of Stars – 29 de agosto.

Octopath Traveler 2 – desde el 8 de febrero.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – 17 de marzo.

Dead Cells: Return to Castlevania – 6 de marzo.

TRON: Identity – Abril.

Samba de Amigo: Party Central – verano estadounidense del 2023.

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie – 2 de junio.

Ghost Trick: Phantom Detective – verano estadounidense del 2023.

Omega Strikers – 27 de abril

Master Detective Archives: Rain Code – 30 de junio

Tráileres

Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass Wave 4

Splatoon 3 Expansion Pass – 2023

Fire Emblem Engage Expansion

