Los 5 videojuegos con más ventas en el 2023

Este 2023 ha sido un año ideal para la industria de videojuegos. El fenómeno de series basadas en videojuegos como The Last of Us o películas como la de Mario Bros. ha hecho que ambas franquicias den de qué hablar este año.

Sin embargo, los de fantasía son por ahora los que lideran en las ventas. Varios lanzamientos de ‘remakes’ también se posicionan de buena manera. A continuación dejamos un listado de los más vendidos según Amazon.

Los más vendidos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Metroid Prime™ Remastered Mario + Rabbids Sparks of Hope – Standard Edition Hogwarts Legacy Sonic Frontiers

*Foto: Nintendo