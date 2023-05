Medellín entrega 107.000 Computadores Futuro

La Alcaldía de Medellín superó los 107.000 Computadores Futuro priorizados, con una nueva entrega de equipos que se realizó este lunes en el estadio Atanasio Girardot, para los estudiantes del séptimo grado (el año pasado estaban en sexto).

En esta ocasión, los beneficiarios que recibieron el incentivo a la permanencia escolar están matriculados en 63 instituciones educativas oficiales de las comunas 1-Popular, 2-Santa Cruz, 3-Manrique y los corregimientos San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

«Este es uno de los eventos más importantes y más significativos de esta administración, que es el proceso a través del cual le entregamos un computador a cada niño, cada niña de Medellín. Lo hacemos porque creemos en ellos, porque creemos en su futuro, también porque creemos que es la forma de construir el futuro. Niños de todos los barrios y corregimientos recibiendo su computador, que estoy seguro les va a transformar la vida», expresó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

16.000 equipos

La Administración Distrital ha priorizado esta herramienta tecnológica para 72.000 estudiantes de las 220 instituciones educativas oficiales que tienen bachillerato. Por su parte, a través de Sapiencia se han priorizado más de 16.000 equipos para los universitarios de las ocho instituciones de educación superior públicas ubicadas en el Distrito.

“Hoy cumplimos un hito desde el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación para todo el país: pasamos de 107.000 equipos de cómputo entregados en toda la red de educación pública de Medellín. Una oportunidad fantástica para que nuestras niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades y competencias en la Cuarta Revolución Industrial”, expresó el secretario de Educación, Juan David Agudelo Restrepo.

Adicionalmente, los planteles oficiales se han beneficiado con la dotación de más 12.200 computadores priorizados por las comunidades a través de Presupuesto Participativo, y con el apoyo del programa Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han entregado más de 4.200 equipos. Así mismo, la Secretaría de Educación ha priorizado con recursos propios más de 5.400 herramientas para los docentes de los establecimientos educativos.

Ayuda educativa

“Antes no tenía la posibilidad de hacer mis tareas, se me dificultaba un poco pero ya con esto es una ayuda muy grande obviamente y muy feliz. Hacía mis trabajos con el celular de mis hermanitas, yendo a un café internet, ya hago las tareas aquí y no tengo dificultad de hacer los trabajos”, manifestó la estudiante de la Institución Educativa Manuela Beltrán, María José Toro Cano.

Con el programa Computadores Futuro, la Alcaldía de Medellín incrementa la dotación tecnológica en el sistema educativo de la ciudad, con el fin de que los niños, niñas y jóvenes cuenten con mejores oportunidades de aprendizaje y conocimiento para la construcción del Valle del Software y consolidar el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.