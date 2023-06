Nintendo Switch tendría secuela de su peor exclusiva

A pesar de que todavía disfruta las mieles del éxito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo le aportaría a una secuela de una de sus peores exclusivas para la consola de Nintendo Switch.

Se trata de 1-2 Switch, juego que pasó sin pena ni gloria cuando fue estrenado al simultáneo que el estreno de la consola. A diferencia de otros videojuegos que venían gratis, el de este no fue el caso.

El juego recibió varias críticas y ahora se filtró que para el 30 de junio la compañía estrenará Everybody 1-2 para la consola.

Para esta ocasión sí se prevé el costo de 30 dólares para las personas que quieran adquirirlo a final de mes. Sin embargo, no se ha hecho oficial el lanzamiento.

*Foto: Nintendo