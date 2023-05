“No veo por qué un candidato debe usar IA”: Daniel Ivoskus

Medellín será anfitrión del evento más importante del año de la consultoría, el marketing y la estrategia: la Cumbre Mundial de Comunicación Política. En ella la IA (inteligencia artificial) tendrá cierto protagonismo.

El evento se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo de este año. Se espera la presencia de más de 300 exponentes globales en el Hotel Intercontinental de Medellín. La cumbre contará con el aval académico de la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB).

Este encuentro se da como previa de las elecciones regionales en Colombia para octubre y el auge que ha venido teniendo la IA. Confidencial Colombia habló con Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre de Comunicación Política para abordar las campañas políticas desde el espectro virtual. A continuación lo que nos dijo.

¿Cómo puede reaccionar un candidato para evitar ser víctima de ataque políticos con IA?

No es complicado, es demasiado sencillo. Es tener un equipo profesional y especializado para enfrentar una campaña electoral, con eso se está tranquilo. El ‘deepfake’ y que la IA en la campaña sucia que le hagan va a ser una gran oportunidad para ganar la elección. El problema es que el 90% de los candidatos actuales subestiman la profesionalización en los equipos y eso hace que se equivoquen fácil y rápido. Cuando alguien entiende cómo funciona el sistema o tienes la información, conoces que cualquier acción de campaña sucia debe ser bloqueada, saber de dónde viene, contraatacar de manera agresiva exponiendo al que lo hizo y retomando el liderazgo de la opinión pública para desacreditar y tener una causa que abraces para construir una narrativa. Te diría que es demasiado sencillo, pero en las campañas modernas todas tienen que estar preparadas para recibir ataques de campaña sucia. Ese es uno de los temas principales que vamos a estar viendo en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Por eso vienen tantos candidatos políticos, asesores, especialistas en comunicación y expertos en ‘marketing’.

¿Cómo puede un candidato usar la IA a favor?

Si es candidato no merece ganar. No veo por qué deberían usar a favor IA. Uno podría pensar en hacer cosas atractivas de humor o interpelación de animación. Siempre sin pasar los límites porque el humor es importante en la comunicación política. Por supuesto ser disruptivo es importante, pero después se aburre y hay un aire de manto de duda en la sociedad sobre lo que hacen y dicen los políticos. Si encima dejan de ser auténticos, originales y le ponen mucha IA, lo único que van a lograr es perder credibilidad y reputación.

Pero con los avances que hay, ¿Es posible que más campañas le abran los brazos a la IA?

La IA te sirviría para algún fenómeno especial buenísimo. Es una herramienta más de una campaña electoral y tiene cientos de herramientas empezando por los medios de comunicación, por los portales digitales y redes sociales. Todo eso en el marco de una estrategia hace a la IA una herramienta más para utilizar o para cruzar de manera transversal las distintas acciones que nos lleva adelante.

En Colombia se cree que Rodolfo Hernández casi queda de presidente gracias al uso de TikTok. ¿Es mejor diversificar el mensaje en diferentes canales o es mejor ser fiel a uno solo?

En primer lugar lo que hay que hacer es construir un sistema de comunicación que permita contactarse con los usuarios de las distintas plataformas, no solamente con una sino con todos los canales donde pueda haber público para contactar. Lo segundo es que creer que Rodolfo Hernández en Colombia sacó los votos que sacó porque usó TikTok es simplificar el proceso electoral de Colombia. Rodolfo Hernández entró a segunda vuelta por otros factores donde había una gran parte del público que no quería votar a la izquierda pero que también no quería que siguiera Uribe ni el candidato de Uribe. Eso le pesó a Fico Gutiérrez y Hernández utilizó herramientas como el TikTok de manera disruptiva. Después ese mismo dilema que lo puso ahí, en segunda lo llevó a cometer demasiados errores y que consagraron a Gustavo Petro.

El peso te lo da al público, donde está la audiencia. Tienes que estar donde está la audiencia. Si en una red social te va bien, vas a continuar eso. Hay cientos de miles de jóvenes y vídeos virales que se ponen de moda.

¿Hasta qué punto ético pueden llegar las campañas políticas con la IA y las redes sociales?

Hay cosas que permite la ley y cosas que no. Lo que está permitido dentro de la ley, se puede todo. En el partido de Boca Juniors contra el Deportivo Pereira ¿Cuáles son los límites?: Los dos quieren ganar el partido, los límites dicen que si agarras con la mano un jugador adentro del área es penal, que los laterales se sacan con la mano y el córrer con los pies. Pasa lo mismo con la actividad política. Lo que pasa es que ahora aparecen cosas nuevas como es la IA y marea a todos un poquito. Dentro de la ley, todo; fuera, nada.

Pero incluso en el fútbol hay códigos éticos como el ‘fair-play’, que no es obligatorio…

Una campaña electoral es para ganarla. Dentro de las reglas, todo perfecto. La IA ya llegó al fútbol también y está siendo un problema, que es el VAR.

¿Cuáles serán los ejes de la cumbre en Medellín?

Hay dos grandes paraguas. El primero son las campañas electorales y todo lo que hace una campaña electoral y el segundo es la comunicación de gobierno. En los dos ejes se abren varias ramas: tenemos de la investigación la publicidad, la creatividad, la estrategia, el ‘neuromarketing’, la marca ciudad… Podemos hablar también del territorio del ‘media-training’ para distintos medios de comunicación; la estrategia digital y las redes sociales. Son más de 200 expertos que son consultores analistas, académicos y periodistas políticos que van a contar su experiencia sus vivencias.

