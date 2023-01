‘The Last of Us’ y otros 5 videojuegos que tienen serie

Este domingo por la noche se estrenó en HBO Max el primer episodio de la serie de The Las of Us, basada en el videojuego homónimo y que ha tenido un relativo éxito en la crítica.

La serie de HBO no es la única que está basada en populares videojuegos. Varias franquicias han prestado la trama de su historia para que se cuente en el formato de show televisivo.

5 videojuegos con serie

Candy Crush: Tuvo 9 episodios emitidos en 2017 para CBS. En esta ocasión la serie se contó a modo de reality sobre participantes que jugaban el videojuego popular en celulares.

The Super Mario Bros. Super Show: Lou Albano como Mario y Danny Well como Luigi fueron los protagonistas de la serie que se estrenó en diciembre de 1989. Esta contó con 65 episodios.

Halo: Es por el momento una de las series más importantes de la plataforma de Paramount +. La serie sigue las misiones que enfrenta el personaje protagonista, Master Chief.

Resident Evil: La saga de videojuegos de horror cuenta con una serie que está alojada en Netflix desde julio del año pasado. La producción cuenta con 8 episodios en su primera temporada.

Mortal Komcat: Conquest: Solamente cuenta con una temporada de 22 episodios que se estrenaron entre 1998 y 1999. Fue desarrollada por Juan Carlos Coto.

Le puede interesar: Ubisoft echó para atrás tres videojuegos

*Foto: Halo y Paramount +