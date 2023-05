Xiaomi homenajea ‘Star Wars’ con los Buds 3

Xiaomi anunció una edición especial inspirada en la franquicia de Star Wars de sus auriculares inalámbricos Buds 3, que incorporan elementos icónicos en su diseño y ofrecen hasta 32 horas de autonomía y tecnología de cancelación de ruido.

Con motivo del Día de Star Wars, que se celebra cada 4 de mayo para homenajear la saga galáctica por la similitud fonética en inglés de esta fecha, ‘May the 4th be with you’, con la frase ‘May the Force be with you’ (que la fuerza te acompañe, en español), Xiaomi lanzó los nuevos Buds 3 Star Wars.

Se trata de una edición especial de los auriculares Buds 3 con un diseño exclusivo en color blanco, cuya funda de carga inalámbrica muestra el dibujo de un soldado imperial. Cuando se colocan en los oídos, emiten el sonido de las espadas láser.

El pack también incluye accesorios como un cargador con un diseño especial similar al del estuche de carga pero con el negro como color predominante.

Los nuevos Xiaomi Buds 3 Star Wars ofrecen una autonomía de hasta siete horas, más 32 horas adicionales con el apoyo de la funda que trae, y cuentan con soporte para un sistema especial de carga rápida.

También tienen tecnología de cancelación de ruido activa, que realiza una reducción híbrida del ruido de hasta 40 decibelios en cuatro niveles. Y además, los auriculares presentan resistencia a la lluvia, el sudor y las salpicaduras con una certificación de IP55.

*Foto: Twitter @Xiaomi