‘Zelda: Tears of the Kingdom’ sigue dominando el mercado

Desde que se lanzó, no hay videojuego que pueda acercársele en impacto a Zelda: Tears of the Kingdom. En varios países sigue liderando los escalafones de ventas.

El juego de Nintendo Swtich parece no tener rival en el mercado por ahora. Según el reporte semanal entregado por Gamesindustty.biz, el videojuego es número 1 en el Reino Unido por tercera semana consecutiva con ventas en físico.

Zelda: Tears of the Kingdom, que se lanzó el 12 de mayo, ya está en la competencia junto a Hogwarts Legacy por el videojuego más vendido del año.

De hecho, el videojuego de Nintendo mermó a la mitad su porcentaje en ventas, pero aún así continúa en lo más alto de los principales escalafones.

De manera paralela, Nintendo ahora enfoca sus esfuerzos en evitar la difusión de la versión pirata de Zelda: Tears of the Kingdom en internet.

*Foto: Nintendo