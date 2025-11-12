En Colombia, la capacidad de transformar realidades de las personas que no han tenido las mismas oportunidades que otras trasciende la voluntad. Se trata de reconocer que cada persona aporta un valor único, una forma particular de ver el mundo y de contribuir al tejido productivo y social. Y es precisamente ahí en esa riqueza de diferencias donde aparece la clave de la verdadera inclusión laboral para las personas con discapacidad.

Según recientes datos del país, solo el 23,5 % de las personas con discapacidad participan activamente en el mercado laboral, frente al 66,4 % de la población general. En otras palabras: de cada 100 personas con discapacidad, apenas 22 o 23 tienen empleo.



Estos datos, lejos de desanimarnos, deben impulsarnos hacia una reflexión: ¿cómo estamos mirando la discapacidad en las empresas, en las instituciones, en la vida comunitaria? Y, sobre todo: ¿cómo estamos reconociendo la capacidad en lugar de la limitación?

La inclusión como valor

La inclusión laboral de personas con discapacidad no debe entenderse como una obligación únicamente legal, aunque en Colombia ya existe el marco normativo que lo exige. Por ejemplo, la Ley 1618 de 2013 estableció medidas para garantizar el derecho al trabajo sin discriminación para esta población. Y la Ley 1996 de 2019 reafirma que todas las personas, sin importar su condición, tienen plena capacidad legal para decidir, y justo ahora con la nueva reforma laboral encontramos nuevas dimensiones que abordar y resignificar.

Nota recomendada: ¿Cómo evitar el estrés laboral?

Pero más allá del cumplimiento, la inclusión se convierte en un valor cuando reconocemos que integrar trabajadores con discapacidad en nuestros equipos no es “dar una oportunidad” sino “activar un talento potencialmente CAPAZ”. Personas que por sus experiencias traen empatía, creatividad, resiliencia, y sobre todo una visión diferente. Estas cualidades fortalecen las organizaciones y enriquecen su cultura de diversidad.

Un llamado a las organizaciones

Cambiar el enfoque: Dejar de ver la discapacidad como un obstáculo y empezar a verla como una oportunidad de atraer nuevos talentos. Que la palabra ajuste razonable no signifique “hacer trabajo extra” sino “potenciación y apertura”. Eliminar barreras: Las cifras muestran que buena parte de las personas con discapacidad ya han tenido alguna experiencia laboral. Esto quiere decir que no se trata de talentos sin experiencia, sino de talentos sin oportunidades. Generar entornos auténticos y genuinos de inclusión: Más allá de la contratación, la inclusión real requiere cultura, acompañamiento, sensibilización. Una empresa que contrata, pero no integra, no aprovecha el talento que incorporó y puede generar (sin querer) entornos psicológicamente inseguros. Medir y comunicar: Establecer metas, visibilizar avances, contar historias. Porque el cambio también es narración y conciencia compartida.

Hacia un nuevo escenario laboral

Imaginemos una empresa donde la diferencia no es “un problema” sino una ventaja; donde una persona con discapacidad auditiva aporta una perspectiva única en comunicación, donde una persona con movilidad reducida diseña procesos más accesibles, donde una persona con discapacidad visual aporta desde otros sentidos, donde la diversidad se convierte en motor de innovación y creatividad. Ese escenario no es utópico: está al alcance si tomamos la decisión de creer en las capacidades y enfocarnos en las habilidades.

Hoy quiero hacerles una invitación: Miremos a los ojos de las personas y veamos las capacidades presentes. Porque cuando la inclusión laboral se convierte en práctica cotidiana, no sólo transformamos vidas individuales, sino que construimos sociedades más justas, más productivas, más humanas.

La diferencia no es una barrera si la mirada cambia. Y ese cambio debe empezar ahora.

Para seguir hablando sobre este y otros temas relacionados, los invitamos a participar en el: 4to. Encuentro de Diversidades e Inclusión.

De los desafíos a las soluciones

Miércoles, diciembre 3 de 2025

Universidad El Bosque, Auditorio Fundadores Registro a partir de las 7:00 a. m.

👉 Cupos limitados, inscríbete aquí y asegura tu participación: https://forms.office.com/r/2HqquLdcws

Jhonattan Aguirre Gómez

Líder Pride Connection Colombia

Consultor DEI – Mejor Versión Research & Development