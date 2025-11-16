“Con Permiso, Me Elijo: el libro que nace cuando una mujer deja de callarse”

Por: Beatriz Helena Álvarez

Hay libros que se escriben con las manos, otros con la memoria, y algunos —los más difíciles— con el alma.

Con Permiso, Me Elijo pertenece a esa última categoría. No nació de una idea literaria ni de un plan editorial. Nació de un punto de quiebre. De un silencio que ya no se podía sostener. De la necesidad de darle sentido a experiencias que muchas mujeres viven, pero pocas se atreven a nombrar.

Durante años, como periodista y comunicadora, conté las historias de los demás. Las investigué, las expuse, las narré. Pero tardé mucho en reconocer que la historia que tenía que contar era la mía: la de una mujer que, a pesar del éxito, la disciplina y la fuerza aparente, había aprendido a normalizar algo profundamente doloroso: la violencia emocional y el auto abandono, la violencia invisible que no sabemos que vivimos

En nuestras sociedades hemos avanzado en identificar la violencia física, económica y sexual, pero hay una violencia más silenciosa, más sutil, más extendida: la que ocurre cuando una mujer deja de elegirse a sí misma.

Cuando negamos lo que sentimos, cuando justificamos lo injustificable, cuando convertimos la culpa en brújula y la resignación en rutina, cuando dejamos que otros definan nuestro valor, nuestro ritmo y nuestra dignidad.

Ese es el hilo conductor del libro, las historias que duelen… y liberan.

Cada capítulo está construido desde una experiencia vital. No se trata de señalar culpables, sino de reconocer patrones que viven en muchas relaciones actuales: dependencia afectiva, narcisismo, manipulación espiritual, gaslighting emocional, miedo al abandono y la incapacidad de poner límites desde el amor propio.

Mis padres, mi hijo, mis parejas, mi carrera, mis decisiones… todos los personajes del libro son espejos que me mostraron lo que durante años no había visto: que mi vida había sido una sucesión de intentos por complacer, sostener y salvar a otros mientras me iba apagando lentamente.

En ese recorrido, varias historias son centrales:

• El primer amor: donde confundí sacrificio con amor y maternidad con renuncia.

• La relación que me enseñó la libertad: un vínculo improbable que me obligó a replantear la idea de “hogar” y de destino.

• El encuentro con el narcisismo encubierto: una relación donde la espiritualidad se utilizó como herramienta de manipulación, recordándome que incluso las enseñanzas más sagradas pueden ser armas si no hay conciencia.

• La maternidad real: no la idealizada, sino la que enfrenta la culpa, las expectativas y la necesidad de reconocer los propios límites.

Estas historias no son una catarsis pública ni un ajuste de cuentas: son un testimonio de transformación. Lo doloroso se vuelve útil cuando deja de avergonzarnos y empieza a iluminarnos.

La esencia del libro: el despertar del ser

Detrás de cada relato hay un hilo espiritual profundo. Mi búsqueda no empezó en un templo ni en un retiro. Empezó cuando toqué fondo emocionalmente y descubrí que la única salida real no era hacia afuera, sino hacia adentro.

Con Permiso, Me Elijo no es solo un libro sobre relaciones; es un libro sobre conciencia. sobre entender que no somos el personaje que interpretamos —la madre perfecta, la pareja entregada, la profesional impecable— sino la esencia que observa, aprende y trasciende.

A través del Advaita Vedanta, la autoindagación, el estoicismo y herramientas de coaching, fui comprendiendo algo que hoy sostengo con firmeza: solo cuando una mujer se conoce y se elige, puede amar sin perderse, trabajar sin romperse y liderar sin traicionarse.

¿Por qué leer este libro hoy?

Porque estamos en un momento histórico donde la conversación sobre violencia contra la mujer no puede limitarse a lo externo.

El cambio empieza en la raíz: en la identidad, en la voz interior, en la capacidad de poner límites, en la conciencia del propio valor.

Este libro es para quienes quieren:

• reconocer señales que durante años normalizaron,

• liberarse del miedo a quedarse solas,

• reconstruir su autoconfianza,

• entender su historia desde un lugar más compasivo,

• y liderar su vida desde un ser más pleno, más consciente, más verdadero.

Elegirse es en últimas: un acto espiritual, emocional y político, no es egocentrismo. es el acto fundador de toda vida digna.

Cuando una mujer se elige:

• deja de repetir patrones,

• deja de sostener relaciones que la lastiman,

• deja de pedir permiso para existir,

• y empieza a ser autora —no víctima— de su historia.

Ese es el mensaje que quiero dejarle al mundo con este libro, un mensaje que no se grita: se encarna.

Porque la verdadera transformación no ocurre cuando entendemos algo, sino cuando tenemos la valentía de vivirlo.

Con permiso… llegó el momento de elegirnos.

Los invitamos a conocer a Beatriz Helena Álvarez y su maravillosa historia en la 1a edición del WEF Colombia Latam Regional Tolima 2025 «Valientes, Mujeres que abren Caminos. Liderando Acciones por la Equidad y Enfrentando las Violencias de Género en todas sus Formas», que realizaremos en alianza con la Gobernación del Tolima, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, el lunes 24 de noviembre a partir de las 7:30 a. m., en la ciudad de Ibagué.

Por favor de click en el link que encuentra a continuación y confirme su asistencia diligenciando el formato: https://forms.cloud.microsoft/r/npCusjrZHH