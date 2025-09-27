Ir al contenido principal

Estrategias de Migración de IPv4 a IPv6: Dual Stack

En este artículo de la serie que venimos publicando queremos hablar de las diferentes estrategias que organizaciones, instituciones y empresas pueden llevar a cabo para la actualización de sus entidades desde IPv4 a IPv6 de una manera  ordenada y nada disruptiva con la disponibilidad de la red de modo que ambos protocolos puedan coexistir en la red. 

La opción Dual Stack, es sin duda la opción preferida y que menos complejidad entraña.  La doble pila (dual-stack) es también conocida como el modo nativo (native mode). 

Los dispositivos en dual stack pueden comunicarse tanto en IPv4 como en IPv6: La pila de protocolo IPv4 se utiliza entre hosts IPv4, y la pila de protocolo IPv6 se utiliza entre hosts IPv6. Una aplicación decide qué pila usar para comunicarse con los hosts de destino.

Es una estrategia de migración donde coexisten IPv4 e IPv6 en la misma infraestructura.

Cada dispositivo (router, switch, servidor, cliente) ejecuta ambas pilas de protocolos en paralelo.

Un host puede tener dos direcciones: una IPv4 (ej. 10.0.1.5) y una IPv6 (ej. 2001:db8::5).

El tráfico se envía por IPv4 o IPv6 dependiendo de la aplicación, la configuración DNS y la conectividad del extremo opuesto.

Como se muestra en la imagen, cuando se

Recibe una trama, el código de tipo de protocolo

De capa de red Ethernet identifica si el paquete

Debe ser reenviado a IPv4 (ox800) o a IPv6 (0x86DD).

Cuando se utiliza la doble pila, un host también utiliza

DNS para determinar qué pila usar para alcanzar un

destino.

  1. Si DNS devuelve una dirección IPv6 (registro AAAA) al host, este utiliza la pila IPv6.
  2. Si DNS devuelve una dirección IPv4 (registro A), el host utiliza la pila IPv4.

Con ello se consiguen los tres objetivos principales para una migración tranquila de uno a otro protocolo de direccionamiento:

  1. Garantizar compatibilidad con IPv4 mientras se introduce IPv6.
  2. Asegurar conectividad de nuevas aplicaciones y servicios que ya funcionen nativamente en IPv6.
  3. Migrar gradualmente a IPv6 sin interrupciones ni riesgos de desconexión.

En la implementación de la solución Dual Stack se requieren de los siguientes pasos:

Fase 1 – Preparación

  • Auditoría de red: identificar equipos, firewalls, routers y aplicaciones que soporten IPv6.
  • Plan de direccionamiento: definir el esquema IPv6 (bloques globales, ULA, subnets /64).
  • Actualización de DNS (AAAA records) y DHCPv6 si se usará asignación dinámica.

Fase 2 – Habilitación

  • Activar IPv6 en routers y switches (interfaz por interfaz).
  • Configurar en servidores y estaciones de trabajo direcciones IPv6 (manual, SLAAC, DHCPv6).
  • Ajustar políticas de seguridad (ACLs, firewalls, IDS/IPS) para soportar IPv6.

Fase 3 – Coexistencia

  • Los servicios estarán accesibles tanto por IPv4 como por IPv6.
  • Se verifica que las aplicaciones críticas funcionen en ambas pilas.
  • DNS dual: cada dominio tendrá registros A (IPv4) y AAAA (IPv6).

Fase 4 – Optimización

  • Monitorizar tráfico para ver qué porcentaje se mueve ya en IPv6.
  • Ajustar balanceadores y NAT64/DNS64 en caso de transición hacia IPv6-only.
  • Capacitar al personal en troubleshooting dual (ping6, traceroute6, Wireshark con IPv6).

Una vez la mayoría de sistemas soporten IPv6, se puede:

  1. Reducir dependencias de IPv4.
  2. Migrar servicios a IPv6-only (con NAT64/DNS64 para compatibilidad con clientes IPv4).
  3. Desmantelar gradualmente IPv4 en segmentos internos.

En resumen, Dual Stack es la vía más segura y estable de transición a IPv6 porque mantiene compatibilidad mientras se gana experiencia y se migran servicios poco a poco.

Ambos protocolos funcionarán en la misma infraestructura física y dispositivos de red y finales pudiendo priorizar en su configuración además la preferencia de uno y otro.

Jesús Lazcano
Ingeniero en Telecomunicaciones
Director de la Corporación Overseas – Unireg

Columnista

