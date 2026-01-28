Frente a la saturación de análisis superficiales que inundan las redes y los medios tradicionales, emerge una verdad ineludible que pocos se atreven a diagnosticar: el tablero político ya no se lee en clave de personalismos mesiánicos, sino bajo la lógica técnica de una arquitectura de bloques.

Tras revisar cuidadosamente los recientes sondeos de GAD3, Guarumo, el CNC e Invamer, surge una realidad que debe plantearse con contundencia. Debido a la falta de carácter en ciertos sectores del análisis y a los profundos sesgos ideológicos de quienes los emiten, no se ha divulgado el cambio de paradigma estructural: la «disruptividad» del actual gobierno no solo ha blindado su base electoral ante una oposición hostil, sino que la ha tecnificado y expandido hacia sectores anteriormente apáticos o inalcanzables para el progresismo.

Este fenómeno evidencia que el progresismo ha roto, finalmente, el llamado techo de cristal. Tal hecho se sustenta en decisiones audaces del Ejecutivo, como la voluntad política de eliminar por decreto la prima a los congresistas y el histórico aumento del salario mínimo en un 23% —un hito sin precedentes en la economía nacional—. A esto se suman otros factores incidentes, como la lucha insípida de un Congreso con mayoría de viejas estructuras políticas; estas hoy ven con preocupación cómo su negativa a apoyar los proyectos sociales se ha volcado en su contra. Los ciudadanos de a pie han comprendido que el régimen anterior los mantenía menospreciados; como se dice popularmente: no éramos subdesarrollados, sino sobreexplotados por una clase política rancia y deleznable que hoy quiere tapar el sol con un dedo.

Otro elemento que profundiza el descontento popular es la actitud del Legislativo al no aprobar la reforma tributaria necesaria para financiar el nuevo gasto social, el cual incluye mejores salarios y la inclusión de sectores históricamente excluidos, como soldados, policías y estudiantes del SENA que reciben mejor remuneración por su trabajo. Ante esta negativa, el Ejecutivo presentó un decreto de emergencia económica que enfrenta la resistencia de una Corte Constitucional a la que se le ha solicitado imparcialidad ante el posible hundimiento de la medida.

El pueblo ha identificado, por insistencia del gobernante, las falencias de mandatos anteriores. Con cifras y un manejo económico sólido, se ha demostrado la ineficacia de los modelos neoliberales, dando paso al fortalecimiento del progresismo. Todas estas decisiones han resonado en una «nueva Colombia»: jóvenes, sectores suburbanos y ciudadanos de centro ven hoy resultados tangibles. Lo anterior explica por qué la aprobación al gobierno escaló al 41%, superando el tradicional 35% que históricamente limitaba al sector.

Mientras más de 27 precandidatos de oposición se disputan nichos menores al 2%, canibalizando sus propios recursos, el progresismo ya ejecutó el trabajo territorial de «decantación» estratégica. La ineficiencia de la derecha es pasmosa y los datos son claros: consolidar a un solo líder en una consulta real —como el 65% que respaldó a Iván Cepeda en la consulta, es decir, 1.406.581 votos para el senador— otorga una ventaja competitiva imposible de ignorar frente a una contraparte que apenas suma un 23,4% entre todas sus fichas dispersas. Si nos basamos en el promedio ajustado de las mediciones de las firmas encuestadoras entre diciembre y enero de 2026 encontramos un escenario en el que el liderazgo de la izquierda es contundente, y en escenarios reducidos de tres candidatos, la encuesta Invamer proyecta que Iván Cepeda alcanza el 51,7%, superando matemáticamente el umbral para ganar en primera vuelta.

La gran lección es que la innovación política en 2026 no vendrá de una propuesta aislada, sino de la capacidad de gestionar la unidad. El progresismo ha entendido que, en la era de la polarización, la eficiencia electoral pertenece a quien logra reducir el ruido interno y presentar un bloque monolítico. Los datos sugieren que el ganador de las consultas de marzo capturará el voto útil de los indecisos (que suman casi el 25%) para definir la elección en primera vuelta y evitar el desgaste de un balotaje es lo que se conoce como Efecto Bandwagon. La política es dinámica, pero hoy la técnica nos indica que la izquierda juega una partida de ajedrez con fichas bien posicionadas, mientras la oposición se desgasta en una partida de dados donde todos pierden.

Plantear una victoria en primera vuelta no es una simple conjetura estadística; es entender quién posee hoy el norte estratégico. La falta de unidad territorial y programática en la contraparte permite que un bloque cohesionado alcance la mayoría absoluta. Estamos presenciando la victoria de una maquinaria bien aceitada frente a una oposición atomizada en su propia «hoguera de las vanidades». Ya sea por la incapacidad de la derecha para anteponer un proyecto de país a sus egos, o por la inteligencia estratégica para entender la

nueva economía del voto, el resultado es el mismo: la unidad progresista no es un eslogan, es la arquitectura diseñada para ganar en primera vuelta.

Paola Nieto Guarín

Politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá y Magister en Desarrollo económico eInnovación (USC- España)