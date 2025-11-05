La interseccionalidad es un enfoque de análisis y de gestión de las DiversidadES, que nos permite ampliar la mirada y lograr identificar aquellas barreras compuestas, más allá de las categorías “visibles”; para mejorar el impacto de nuestras acciones de inclusión y realmente aportar al cierre de brechas.

Kimberlé Crenshaw en 1989, desarrollo por primera vez el concepto de interseccionalidad, planteando que las personas no viven una sola identidad, sino la convergencia de varias: género, etnia, orientación sexual, edad, clase social o discapacidad, y es en la intersección de ellas donde aumentan la posibilidad de mayor desigualdad.

Hoy en día, en Colombia, entender este concepto no es solo un asunto de interés teórico, se ha convertido en una exigencia ética y legal para las distintas entidades y organizaciones empresariales, académicas y sociales, que son objeto de la normatividad vigente relacionada con temas de inclusión.

Algunas de estas leyes que fortalecen los derechos y responsabilidades empresariales son:

Ley 2466 de 2025 — Reforma Laboral: introduce el principio de trabajo decente, equitativo e inclusivo. Exige la promoción de entornos laborales libres de discriminación, la inclusión de personas con discapacidad, poblaciones diversas, y la formalización del empleo con enfoque diferencial.

Ley 2460 de 2025 — Salud Mental: reconoce la salud mental como derecho fundamental e impone a los empleadores la obligación de implementar programas de promoción y prevención con enfoque diferencial, de género, generacional y cultural.

Ley 2365 de 2024 — Acoso Sexual Laboral: refuerza los mecanismos de prevención, denuncia, investigación y sanción de comportamientos de acoso, requiriendo además capacitaciones obligatorias, confidencialidad y acompañamiento psicosocial a las víctimas en el ámbito laboral y en las Instituciones de Educación Superior. (Para ampliar la información sobre estas leyes consulte en: https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo )

En Colombia, la desigualdad no tiene una sola cara, las condiciones de vida, las oportunidades y las exclusiones se configuran en la intersección de identidades múltiples. Las cifras laborales del DANE 2023, muestran claramente la necesidad

de una mirada interseccional: En Colombia, la tasa de participación laboral de los hombres es de 76,8 %, mientras que la de las mujeres es de 53,2 %. Pero esto se complejiza cuando el género se cruza con la etnia: las mujeres afrodescendientes enfrentan una tasa de desempleo del 12,6 %, superior al promedio nacional del 10,3 % y las mujeres indígenas un 8,8 %. En Colombia, cerca de 2,5 millones de personas viven con discapacidad, de ellas solo 23,5 % participa en el mercado laboral y apenas 10 % cotiza a pensión. Estas cifras son aún más bajas en mujeres y población rural.

Existen también datos similares respecto a las distintas diversidadEs, y es este panorama el que nos convoca a plantear el diseño e implementación de políticas y estrategias desde el enfoque interseccional, como la forma más eficaz de aplicar la norma, y no desde acciones “unidimensionales” que pueden generar sobre costos y mayores esfuerzos al atender solo una de las múltiples categorías de diversidadEs que pueden atravesarnos como seres humanos.

Es importante mencionar, que adoptar una gestión interseccional no es solo una cuestión “ética”, también permite prevenir riesgos legales, fortalecer la reputación institucional y mejorar la innovación y productividad a través de entornos más seguros y equitativos.

Y finalmente, preguntarnos: ¿es posible e importante ampliar el panorama de comprensión de las diversidadEs para generar procesos de inclusión interseccionales? ¿Cómo y con quien lo puedo hacer? Buscar información y apoyo con organizaciones que trabajen el tema puede ser un buen primer paso.

Para hablar sobre este y otros temas relacionados, los invitamos a participar en el: 4to. Encuentro de Diversidades e Inclusión

De los desafíos a las soluciones

Miércoles, Diciembre 3 de 2025

Universidad El Bosque, Auditorio Fundadores Registro a partir de las 7:00 a. m.

Andrea Hernández León.

Directora Ejecutiva y CEO de DiversidadEs Gestión – Inclusión – Equidad SAS