Expreso mi profunda preocupación por la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer una descertificación condicionada a Colombia. Esta medida no representa un castigo al gobierno de turno, sino que afecta gravemente la economía nacional, el comercio binacional y debilita las relaciones diplomáticas construidas durante más de 200 años entre ambos países.

La política antidrogas que aplica Estados Unidos continúa desconociendo el principio de responsabilidad compartida frente al fenómeno del narcotráfico. No existiría oferta sin una creciente demanda en los países del primer mundo. La falta de control sobre el consumo interno y los flujos financieros que alimentan este negocio ilícito son factores que deben ser abordados con seriedad. Mientras tanto, Colombia sigue siendo injustamente señalada, sin que se reconozca el sacrificio de quienes han dado su vida en esta lucha.

Esta descertificación, aunque condicionada y sin recorte inmediato de recursos, representa una medida contraproducente que entorpece la cooperación bilateral. En lugar de fortalecer los lazos para enfrentar juntos el narcotráfico, se generan tensiones que dificultan la coordinación entre gobiernos y hacen menos viable la acción conjunta contra las mafias internacionales.

La decisión no contribuye a reducir el consumo de drogas, ni a mejorar el comercio binacional, ni a generar confianza en los mercados internacionales frente a la economía colombiana. Parece responder más a intereses políticos internos en Estados Unidos, particularmente en estados como Florida, que a una estrategia seria y efectiva contra el narcotráfico. Este tipo de medidas no sirven a la causa común, sino a agendas electorales.

Colombia ha sido y sigue siendo el principal socio estratégico de Estados Unidos en América Latina. En un mundo multipolar, donde otras potencias avanzan rápidamente en la región, distanciarse de Colombia es un error estratégico. Hago un llamado respetuoso a revisar esta medida, que lejos de acercar, aleja a Estados Unidos de Colombia y de América Latina.

Roy Barreras

Columnista

[email protected]
PORTADA

Estados Unidos descertifica a Colombia

| Confidencial Noticias |
El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual. «Los…
Caso Fonade complica la situación judicial de Armando Benedetti

| Confidencial Noticias |
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade. Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber…
Gobierno Nacional pide desbloquear el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio

| Confidencial Noticias |
Foto: @GuavioNoticias El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las…
«En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

| Confidencial Noticias |
El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario. ¿La Alianza…
María Claudia Tarazona deja en aprietos a María Fernanda Cabal

| Confidencial Noticias |
La senadora María Fernanda Cabal quedó en medio de una situación bastante incómoda por las declaraciones entregadas en entrevista para Noticias RCN por parte de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona aseguró que se…
