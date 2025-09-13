Adriá Soriano fue el gran protagonista del día al vencer al eslovaco Lukas Klein, actual número 121 del ranking ATP y principal raqueta del equipo local. El triunfo del colombiano llegó tras un partido muy disputado que se definió en tres sets, dos de ellos en tie break.

La jornada comenzó con el duelo entre Nicolás Mejía y Alex Molcan, en un partido que revivió la final del Challenger de Estambul. Aunque el colombiano mostró un buen nivel en varios tramos del encuentro, el eslovaco se impuso con parciales de 6-4 y 7(7)-6, llevándose el primer punto para Eslovaquia. Mejía fue agresivo en el segundo set, pero Molcan supo cerrar el tie break con mayor precisión.

En el segundo enfrentamiento del día, Adriá Soriano salió decidido a igualar la serie para Colombia. Pese a ceder el primer set 6-3 ante un sólido Klein, el colombiano se repuso en el segundo con un servicio potente que le permitió mantenerse en el partido. El set se definió en un cerrado tie break que Soriano ganó con temple, empujando el encuentro a un tercer y definitivo parcial.

El último set fue un reflejo del esfuerzo físico y mental de ambos jugadores, donde los saques volvieron a ser determinantes. Soriano se mantuvo firme, salvando puntos clave y forzando nuevamente un desempate. En el tie break definitivo, el colombiano mostró carácter y precisión para sellar la victoria 7(7)-6, dándole a Colombia un valioso punto y dejando la serie abierta de cara a la siguiente jornada.

