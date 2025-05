El tenista español Carlos Alcaraz calificó de «increíble» su triunfo este domingo en el torneo de Roma, el séptimo Masters 1000 de su palmarés, y reconoció que le da «mucha confianza» de cara a la defensa de Roland Garros, segundo ‘grande’ de la temporada.

«Ahora toca disfrutar de la victoria con la familia, amigos y equipo. Me tomaré unos días de descanso para asimilar lo que he hecho y, a partir de ahí, ya me enfocaré en Roland Garros», añadió el vigente campeón de la Copa de los Mosqueteros, que tiene planeado viajar a la capital de Francia el miércoles.

El murciano confesó su alegría por triunfar por primera vez en Roma, tras superar en la final al ídolo local y número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. «Es una maravilla ganar aquí en Roma, algo increíble. Ha sido difícil con el tema de la lesión. Este torneo ha sido muy especial porque hemos estado toda la semana muy unidos con mi equipo y familia», continuó.

«Hemos hecho un gran trabajo para recuperarme de la lesión. Venir a Roma y ganarlo de la manera que lo he hecho me pone muy contento y me da mucha confianza de cara a París. Estoy orgulloso de mí mismo. Estoy orgulloso por cómo he afrontado el partido tanto a nivel tenístico como mental. No ha sido una montaña rusa y he mantenido el nivel todo el tiempo», añadió en declaraciones que recoge la ATP.

Alcaraz firmó su cuarto triunfo seguido contra un Sinner que, de vuelta tras tres meses inactivo por su sanción por dopaje, demostró que sigue siendo un rival peligroso. «Siempre digo que las finales están para ganarlas y eso hemos hecho. Hoy hemos mostrado un gran nivel por parte de los dos, especialmente en el primer set», dijo.

«Desde el principio sabía que todos los partidos con Jannik son muy tácticos. Probablemente, ha sido uno de los mejores partidos que he jugado por ahora en términos de nivel táctico. Sé cómo tengo que jugarle. Debo pensar con claridad cada vez que juego un punto. El nivel al que ha jugado en este torneo ha sido una locura. Estoy seguro de que mejorará más y se sentirá mejor si va ganando en Roland Garros. Será un rival muy peligroso en París», terminó.

Nota recomendada: Carlos Alcaraz dice que ha jugado pobremente