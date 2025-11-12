El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este martes, en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín, que se disputan en pista dura cubierta, al estadounidense Taylor Fritz ((2)6-7, 7-5, 6-3), tras casi tres horas de partido, una remontada que le deja con un pie y medio en las semifinales del torneo y a sólo un triunfo de acabar el año como número uno del mundo.

Carlos Alcaraz sobrevivió a un grandísimo Taylor Fritz. El murciano supo resistir el gran nivel de juego del californiano y aprovechar su momento en el tramo final del segundo set para iniciar una remontada que culminó en una notable tercera manga. Una victoria que, sin embargo, aún no le da el pase a la penúltima ronda por la victoria de Lorenzo Musetti ante el australiano Alex de Miñaur.

Una batalla entre Alcaraz y Fritz que, además de ser el partido más largo de lo que se lleva de torneo, brindó un gran espectáculo tenístico a los aficionados. Ambos estuvieron a un altísimo nivel, aunque la determinación del tenista de El Palmar al resto en el momento clave del segundo set y un tercer set sobresaliente –con 12 ganadores por sólo cinco errores no forzados–, decantaron la balanza a su favor.

Entró Alcaraz en el partido exigiendo el primer turno de saque del californiano, en el que llegó a disponer de dos puntos de rotura, ambos salvados. Pero, las dudas con su servicio en el siguiente juego abrieron las puertas del ‘break’ también a Taylor Fritz, que pese a tener tres opciones, tampoco lo conseguiría. Casi 20 minutos de partido para sólo dos juegos que hacía presagiar una dura batalla entre ambos.

Y si se había quedado a las puertas en el primer juego, su siguiente oportunidad en el tercero no la dejaría escapar, rompiendo por primera vez en el torneo el saque de Fritz (2-1). Un juego que no sacó del partido al estadounidense, que volvería a tener dos bolas de rotura, esta vez si aprovechadas para volver a igualar el duelo. Y tras cuatro juegos con alternativas al resto, ambos conseguirían solidez en sus saques en los siguientes turnos (4-4).

Así, el desenlace del primer set se vio abocado al ‘tie break’. Ahí, el primero en golpear sería Fritz abriendo brecha con un 4-1, una renta que ya no conseguiría igualar el murciano, que acabaría cediendo el juego decisivo y el primer parcial por un contundente 7-2. Le tocaba remontar a Carlos Alcaraz si no quería renunciar a la primera posición del Grupo Jimmy Conors.

Nota recomendada: Carlos Alcaraz comienza a levantarse

Con esa intención volvería a la pista en el segundo set, en el que mejoraría sus porcentajes de puntos ganados con el saque (69%). Pero también lo haría Fritz que, tras ganar el primer set, aumentó la confianza en su juego y no dio opción al murciano al resto en sus primeros dos turnos (2-2). Todo ello, en la antesala del juego más largo del set, en el que Alcaraz tuvo que levantar dos bolas de rotura en contra para mantener la iniciativa.

Y de nuevo, tras desperdiciar una oportunidad de rotura en el octavo juego, el set llegó igualado a cuatro juegos. Ahí, entre la espada y la pared y con un Fritz al alza, Alcaraz sacaría su magia manteniendo un complicado turno de saque en el que el estadounidense tuvo un golpe cómodo en la red para ponerse con ventaja. Un juego que sería clave a posteriori. Con 6-5 a su favor en el marcador, el murciano rompería el saque de Fritz y mandaría el partido a la tercera manga (7-5).

Un tercer set que arrancó con un Alcaraz más clarividente, que no sufriría para sacar adelante sus dos primeros juegos al saque. Pero, el californiano, aunque con mayor sufrimiento, mantendría el pulso. A pesar de ello, la inercia del partido parecía favorable al español, que dominaba los peloteos y apenas erraba con sus golpes. Y en el sexto juego, en un turno de saque plagado de errores por parte del estadounidense, conseguiría quebrar y colocarse con 4-2 en el tanteo.

Puede leer también: David Alonso sube de nuevo al podio en el Gran Premio de Portugal

Un ‘break’ que consolidaría de manera solvente en el siguiente juego. Además, con 5-2 en el marcador, tendría tres oportunidades para cerrar el encuentro al resto, aunque Fritz se empañaría en verder cara su derrota y obligaría a ganarlo con su saque a Alcaraz. Ahí, el número uno no fallaría y certificaría su triunfo (6-3). Una victoria en un batalla durísima que se marchó hasta las dos horas y 50 minutos de juego.

Se jugará el pase y el número uno ante Museti

Ahora, su siguiente partido será ante Lorenzo Musetti, frente al que no puede despistarse ya que todavía no está clasificado para las semifinales, después de la victoria del italiano ante el australiano Alex de Miñaur en tres sets por 7-5, 3-6, 7-5, que deja todo abierto en el grupo.

El segundo partido de la jornada fue tan emocionante como el primero y se alargó casi hasta las tres horas, con alegría para el público italiano por la victoria de su paisano, que fue capaz de remontar cuando su rival sacaba para llevarse el choque.

La manga inicial fue muy igualada, pero Musetti, que no concedió ninguna bola de rotura, aprovechó su momento con 5-5 para romper y cerrar posteriormente el set. El italiano pudo romper de inicio en el segundo parcial, pero De Miñaur salvó la situación y aguantó hasta que encontró su primer resquicio al resto, con 4-3 arriba, que no dejó pasar para quebrar el saque de su rival y llevar el duelo a una manga final.

Ahí, el tenista australiano tuvo en su mano la victoria gracias a un ‘break’ sobre el primer servicio de Musetti que defendió hasta el 5-4 y servicio. El italiano aguantó la presión mejor para igualar y llevarse definitivamente el choque con una segunda rotura decisiva.