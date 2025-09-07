Europa Press
El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado este domingo campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
El murciano ha redondeado su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido para conquistar su sexto ‘grande’ con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.
Líderes comunales son el principal blanco de la violencia política en Colombia
Por: Doris Santa Fe Lejos de desaparecer, la violencia política en Colombia se ha reconfigurado. En 2025 ya no se mide solo en cifras: se siente en el miedo de quienes hacen campaña en los territorios. Aunque los registros muestran menos casos que en años…
Operación conjunta de las Fuerzas Militares permite la captura de alias Grillo
Tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional, en articulación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 32, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Grillo, de 26 años, quien llevaba más de 5 años…
Podcast: Manolito Salazar revela que el expresidente Álvaro Uribe estará en la lista al Senado del Centro Democrático
El periodista Manolito Salazar detalla la manera como se están armando las listas a Senado y Cámara y asegura que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, buscará una curul por el Centro Democrático.
Movimiento político de Mauricio Lizcano se quedó sin personería jurídica
La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de…
Capturan al autor material del atentado al periodista Gustavo Chicangana
Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5…