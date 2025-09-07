El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado este domingo campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

El murciano ha redondeado su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido para conquistar su sexto ‘grande’ con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

