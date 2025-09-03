El lateral español del FC Barcelona Alejandro Balde tendrá que parar durante este parón internacional después de sufrir un percance muscular durante el entrenamiento de este miércoles, según confirmó el conjunto blaugrana.

«Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy miércoles. Su evolución marcará su disponibilidad», se limitó a decir el actual campeón de LaLiga EA Sports en su perfil oficial de ‘X’.

Ahora, el lateral izquierdo podrá aprovechar que no hay actividad competitiva hasta la próxima semana por el parón internacional por las selecciones para recuperarse lo antes posible y estar listo para Hansi Flick para la visita del Valencia CF del próximo 14 de septiembre.